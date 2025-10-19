Где отдохнуть в Европе осенью - подборка самых красивых замков (фото)

Замок Конви в Уэльсе. Фото: tripadvisor.com

В Европе находится более 10 тысяч замков с многовековой историей. Раньше они служили оборонительными крепостями, резиденциями правителей и символами власти. Сегодня эти величественные архитектурные памятники поражают путешественников своими башнями, залами, мостами и садовыми террасами, приоткрывая занавес в мир Средневековья.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о европейских замках, которые стоит посетить каждому.

Замок Конви, Уэльс

ЮНЕСКО признала замок Конви одним из "лучших примеров военной архитектуры конца ХІІІ — начала ХІѴ веков. Он построен за четыре года королем Эдуардом I и его главным архитектором, мастером Джеймсом Сент-Джорджем.

Замок Конви. Фото: wikipedia.org

Замок Нойшванштайн, Германия

Этот дворец XIX века построен по заказу короля Баварии Людвига II в честь композитора Рихарда Вагнера. Он расположен в живописном предгорье Альп. Ежегодно его посещает более миллиона туристов со всех уголков мира.

Замок Нойшванштайн. Фото: wikipedia.org

Замок Корвин, Румыния

Это готически-ренессансный замок, который считается одним из семи чудес Румынии и является одним из крупнейших замков Европы. Он расположен на скале над рекой Зласти.

Замок Корвин. Фото: wikipedia.org

Замок Эйлин Донан, Шотландия

Замок Эйлиан Донан — одно из самых посещаемых мест в величественном Шотландском нагорье. Он расположен на месте слияния трех озер. Замок был построен в XII веке, но почти 200 лет пролежал в руинах, пока его не восстановил подполковник Джон Макрей-Гилстрап в 1932 году.

Замок Эйлин Донан. Фото: wikipedia.org

Замок Шато де Шамбор, Франция

Он расположен в самом большом закрытом лесопарке в Европе. Шамбор также является самым большим замком во французской долине Луары. Замок имеет более 400 комнат и более 80 лестниц и внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Шато де Шамбор. фото: wikipedia.org

