Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Ресторан Мишлен столкнулся с хейтом из-за подачи десерта

Ресторан Мишлен столкнулся с хейтом из-за подачи десерта

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 15:15
Ресторан с тремя звездами Мишлен Alinea раскритиковали за подачу десерта прямо на столе (видео)
Ужин в ресторане. Фото: freepik.com

Ресторан высокой кухни в США подвергся критике за "нелепый" подход к креативному кулинарному искусству. Шеф-повар заведения придумал подачу, во время которой на столы посетителей неуклюже рассыпают шоколад и муку. Пользователи сети считают такое кулинарное решение "отвратительным" и "дорогим".

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Интересная подача в одном из ресторанов Мишлен

Недавно ресторан с тремя звездами Мишлен Alinea в Чикаго отправился в турне по трем выдающимся городам страны, чтобы отпраздновать свое 20-летие. Это заведение известно своим инновационным опытом, в частности, здесь подают блюда молекулярной кухни.

По цене от 210 долларов посетители могут попробовать до 18 блюд — от съедобных гелиевых шариков до вулканов из черного трюфеля.

Подачу одного из таких блюд жестко раскритиковали в сети. Некоторые обвинили ресторан в "оскорблении" своих клиентов. Один из пользователей показал подачу десерта Paint — это популярное блюдо, элементы которого выкладывают прямо на столе перед гостем, на скатерти.

На опубликованных кадрах шеф-повар высыпает на стол что-то похожее на муку, а затем выливает миску с зефиром и цукатами. С помощью ложки он неаккуратно выливает молочный шоколад спиралью вокруг муки и зефира, а затем добавляет оранжевый и желтый соусы. Десерт также украшается горсткой печенья и кубиком мороженого.

Под видео появилось более 16 000 комментариев. Пользователи сети называют такую подачу "отвратительной".

"Это красиво, но я бы был немного раздражен, если бы мой и без того дорогой "десерт" оказался просто кучей муки, сиропа и заварного крема".

"Это одна из самых нелепых вещей, которые я когда-либо видел в ресторане".

"Сколько они заплатили ему за то, чтобы он рассыпал ингредиенты перед ними?".

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране на свой вкус — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

путешествие рестораны десерт туризм блюда
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации