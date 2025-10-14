Ресторан с тремя звездами Мишлен Alinea раскритиковали за подачу десерта прямо на столе (видео)

Ужин в ресторане. Фото: freepik.com

Ресторан высокой кухни в США подвергся критике за "нелепый" подход к креативному кулинарному искусству. Шеф-повар заведения придумал подачу, во время которой на столы посетителей неуклюже рассыпают шоколад и муку. Пользователи сети считают такое кулинарное решение "отвратительным" и "дорогим".

Интересная подача в одном из ресторанов Мишлен

Недавно ресторан с тремя звездами Мишлен Alinea в Чикаго отправился в турне по трем выдающимся городам страны, чтобы отпраздновать свое 20-летие. Это заведение известно своим инновационным опытом, в частности, здесь подают блюда молекулярной кухни.

По цене от 210 долларов посетители могут попробовать до 18 блюд — от съедобных гелиевых шариков до вулканов из черного трюфеля.

Подачу одного из таких блюд жестко раскритиковали в сети. Некоторые обвинили ресторан в "оскорблении" своих клиентов. Один из пользователей показал подачу десерта Paint — это популярное блюдо, элементы которого выкладывают прямо на столе перед гостем, на скатерти.

На опубликованных кадрах шеф-повар высыпает на стол что-то похожее на муку, а затем выливает миску с зефиром и цукатами. С помощью ложки он неаккуратно выливает молочный шоколад спиралью вокруг муки и зефира, а затем добавляет оранжевый и желтый соусы. Десерт также украшается горсткой печенья и кубиком мороженого.

Под видео появилось более 16 000 комментариев. Пользователи сети называют такую подачу "отвратительной".

"Это красиво, но я бы был немного раздражен, если бы мой и без того дорогой "десерт" оказался просто кучей муки, сиропа и заварного крема".

"Это одна из самых нелепых вещей, которые я когда-либо видел в ресторане".

"Сколько они заплатили ему за то, чтобы он рассыпал ингредиенты перед ними?".

