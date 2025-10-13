Видео
Видео

Традиционная французская кухня — что стоит попробовать

Традиционная французская кухня — что стоит попробовать

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 05:12
Блюда традиционной французской кухни — что точно стоит попробовать (фото)
Девушка готовит изысканное блюдо. Фото: freepik.com

Французская кухня занимает уникальное место в мире, она имеет глубокие традиции и славится своими изысканными блюдами. В ней используют ингредиенты высочайшего качества, а повара делают из привычных продуктов уникальные сочетания. Кухня во Франции отличается не только вкусом, но и визуальным оформлением, вдохновляя культуры по всему миру.

Новини.LIVE подробнее расскажут о традиционных блюдах французской кухни.

Читайте также:

Тартифлетт

Это запеканка из картофеля и сыра, изготовленного во французских Альпах. Слоями укладываются картофель, копченый бекон, карамелизированный лук и сыр Реблошон. Тартифлетт — идеальное блюдо для холодных осенних вечеров, когда хочется тепла и уюта.

Традиційна французька кухня – що треба спробувати - фото 1
Тартифлетт. Фото: delishglobe.com

Луковый суп из лука

Блюдо готовится из карамелизированного лука, пикантного бульона и подается с запеченным сыром. Ранее его готовили только крестьяне, а затем различные вариации такого супа начали подавать в самых роскошных ресторанах страны.

Традиційна французька кухня – що треба спробувати - фото 2
Луковый суп из лука. Фото: delishglobe.com

Салат Нисуаз

Это блюдо происходит из солнечного города Ницца и готовится из свежих овощей, вареных яиц, соленых оливок, анчоусов и нежного тунца, а заправляется оливковым маслом. Каждый его кусочек воплощает вкусы Средиземноморья.

Традиційна французька кухня – що треба спробувати - фото 3
Салат Нисуаз. Фото: delishglobe.com

Улитки в чесночном масле

Это французский деликатес, который обожают гурманы. Это блюдо происходит из региона Бургундия. Обжаренные улитки заправляют ароматным маслом с чесноком и петрушкой.

Традиційна французька кухня – що треба спробувати - фото 4
Улитки в чесночном масле. Фото: delishglobe.com

Напомним, ранее мы рассказывали о египетском деликатесе из ферментированной испорченной кефали фисих. Он может вызвать ботулизм, который в некоторых случаях может привести даже к смерти.

Также мы писали, в какой стране Европы нет комаров. Вероятно, это из-за сурового климата и расположения среди ледяных вод океана.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
