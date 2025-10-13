Блюда традиционной французской кухни — что точно стоит попробовать (фото)

Традиционная французская кухня — что стоит попробовать
Французская кухня занимает уникальное место в мире, она имеет глубокие традиции и славится своими изысканными блюдами. В ней используют ингредиенты высочайшего качества, а повара делают из привычных продуктов уникальные сочетания. Кухня во Франции отличается не только вкусом, но и визуальным оформлением, вдохновляя культуры по всему миру.
Новини.LIVE подробнее расскажут о традиционных блюдах французской кухни.
Тартифлетт
Это запеканка из картофеля и сыра, изготовленного во французских Альпах. Слоями укладываются картофель, копченый бекон, карамелизированный лук и сыр Реблошон. Тартифлетт — идеальное блюдо для холодных осенних вечеров, когда хочется тепла и уюта.
Луковый суп из лука
Блюдо готовится из карамелизированного лука, пикантного бульона и подается с запеченным сыром. Ранее его готовили только крестьяне, а затем различные вариации такого супа начали подавать в самых роскошных ресторанах страны.
Салат Нисуаз
Это блюдо происходит из солнечного города Ницца и готовится из свежих овощей, вареных яиц, соленых оливок, анчоусов и нежного тунца, а заправляется оливковым маслом. Каждый его кусочек воплощает вкусы Средиземноморья.
Улитки в чесночном масле
Это французский деликатес, который обожают гурманы. Это блюдо происходит из региона Бургундия. Обжаренные улитки заправляют ароматным маслом с чесноком и петрушкой.
