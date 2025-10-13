Страви традиційної французької кухні — що точно варто спробувати (фото)

Дівчина готує вишукану страву. Фото: freepik.com

Французька кухня посідає унікальне місце у світі, вона має глибокі традиції й славиться своїми вишуканими стравами. У ній використовують інгредієнти найвищої якості, а кухарі роблять зі звичних продуктів унікальні поєднання. Кухня у Франції вирізняється не тільки смаком, але й візуальним оформленням, надихаючи культури по всьому світу.

Тартіфлетт

Це запіканка з картоплі та сиру, виготовленого у французьких Альпах. Шарами вкладаються картопля, копчений бекон, карамелізована цибуля та сир Реблошон. Тартіфлетт — ідеальна страва для холодних осінніх вечорів, коли хочеться тепла та затишку.

Тартіфлетт. Фото: delishglobe.com

Цибулевий суп

Страва готується із карамелізованої цибулі, пікантного бульйону та подається із запеченим сиром. Раніше її готували лише селяни, а згодом ріні варіації такого супу почали подавати у найрозкішніших ресторанах країни.

Цибулевий суп. Фото: delishglobe.com

Салат Нісуаз

Ця страва походить із сонячного міста Ніцца та готується зі свіжих овочів, варених яєць, солоних оливок, анчоусів та ніжного тунця, а заправляється оливковою олією. Кожен його шматочок втілює смаки Середземномор'я.

Салат Нісуаз. Фото: delishglobe.com

Равлики в часниковому маслі

Це французький делікатес, який обожнюють гурмани. Ця страва походить з регіону Бургундія. Обсмажені чи равлики заправляють ароматним маслом із часником та петрушкою.

Равлики в часниковому маслі. Фото: delishglobe.com

