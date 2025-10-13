Відео
Україна
Традиційна французька кухня — що варто спробувати

Традиційна французька кухня — що варто спробувати

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 05:12
Страви традиційної французької кухні — що точно варто спробувати (фото)
Дівчина готує вишукану страву. Фото: freepik.com

Французька кухня посідає унікальне місце у світі, вона має глибокі традиції й славиться своїми вишуканими стравами. У ній використовують інгредієнти найвищої якості, а кухарі роблять зі звичних продуктів унікальні поєднання. Кухня у Франції вирізняється не тільки смаком, але й візуальним оформленням, надихаючи культури по всьому світу. 

Новини.LIVE детальніше розкажуть про традиційні страви французької кухні.

Читайте також:

Тартіфлетт

Це запіканка з картоплі та сиру, виготовленого у французьких Альпах. Шарами вкладаються картопля, копчений бекон, карамелізована цибуля та сир Реблошон. Тартіфлетт — ідеальна страва для холодних осінніх вечорів, коли хочеться тепла та затишку.

Традиційна французька кухня – що треба спробувати - фото 1
Тартіфлетт. Фото: delishglobe.com

Цибулевий суп

Страва готується із карамелізованої цибулі, пікантного бульйону та подається із запеченим сиром. Раніше її готували лише селяни, а згодом ріні варіації такого супу почали подавати у найрозкішніших ресторанах країни.

Традиційна французька кухня – що треба спробувати - фото 2
Цибулевий суп. Фото: delishglobe.com

Салат Нісуаз

Ця страва походить із сонячного міста Ніцца та готується зі свіжих овочів, варених яєць, солоних оливок, анчоусів та ніжного тунця, а заправляється оливковою олією. Кожен його шматочок втілює смаки Середземномор'я.

Традиційна французька кухня – що треба спробувати - фото 3
Салат Нісуаз. Фото: delishglobe.com

Равлики в часниковому маслі

Це французький делікатес, який обожнюють гурмани. Ця страва походить з регіону Бургундія. Обсмажені чи равлики заправляють ароматним маслом із часником та петрушкою.

Традиційна французька кухня – що треба спробувати - фото 4
Равлики в часниковому маслі. Фото: delishglobe.com

Нагадаємо, раніше ми розповідали про єгипетський делікатес із ферментованої зіпсованої кефалі фісіх. Він може спричинити ботулізм, який в деяких випадках може призвести навіть до смерті.

Також ми писали, в якій країні Європи немає комарів. Ймовірно, це через суворий клімат та розташування серед крижаних вод океану.

Франція подорож туризм кухня страви
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
