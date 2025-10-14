Ресторан з трьома зірками Мішлен Alinea розкритикували за подачу десерту просто на столі (відео)

Вечеря в ресторані. Фото: freepik.com

Ресторан високої кухні в США піддався критиці за "безглуздий" підхід до креативного кулінарного мистецтва. Шеф-кухар закладу вигадав подачу, під час якої на столи відвідувачів незграбно розсипають шоколад і борошно. Користувачі мережі вважають таке кулінарне рішення "огидним" та "дорогим".

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Цікава подача в одному з ресторанів Мішлен

Нещодавно ресторан з трьома зірками Мішлен Alinea у Чикаго відправився в турне трьома видатними містами країни, щоб відсвяткувати своє 20-річчя. Цей заклад відомий своїм інноваційним досвідом, зокрема, тут подають страви молекулярної кухні.

За ціною від 210 доларів відвідувачі можуть скуштувати до 18 страв — від їстівних гелієвих кульок до вулканів із чорного трюфеля.

Подачу однієї з таких страв жорстко розкритикували в мережі. Дехто звинуватив ресторан у "образі" своїх клієнтів. Один з користувачів показав подачу десерту Paint — це популярна страва, елементи якої викладають прямо на столі перед гостем, на скатертині.

На опублікованих кадрах шеф-кухар висипає на стіл щось схоже на борошно, а потім виливає миску з зефіром і цукатами. За допомогою ложки він неакуратно виливає молочний шоколад спіраллю навколо борошна і зефіру, а потім додає помаранчевий і жовтий соуси. Десерт також прикрашається жменькою печива та кубиком морозива.

Під відео з'явилося понад 16 000 коментарів. Користувачі мережі називають таку подачу "огидною".

"Це красиво, але я б був трохи роздратований, якби мій і без того дорогий "десерт" виявився просто купою борошна, сиропу та заварного крему".

"Це одна з найбезглуздіших речей, які я коли-небудь бачив у ресторані".

"Скільки вони заплатили йому за те, щоб він розсипав інгредієнти перед ними?".

Нагадаємо, раніше ми ділилися добіркою неймовірної краси островів, які варто побачити хоча б раз у житті. Вони вражають білосніжними пляжами, бірюзовим океаном, тропічною зеленню і неповторною архітектурою.

Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні на свій смак — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.