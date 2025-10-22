Відео
Україна
Плата за валізу — в Туреччині запровадили нові збори для туристів

Плата за валізу — в Туреччині запровадили нові збори для туристів

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 10:12
Оновлено: 15:12
В Стамбулі вводять нові збори за валізу в метро — скільки доведеться заплатити
Турист чекає на свій рейс в аеропорту. Фото: pexels.com

В турецькому Стамбулі були введені нові обмеження для туристів, які перевозитимуть габаритні валізи у метро. Адміністрація метрополітену залишає за собою право відмовити пасажиру, якщо його багаж перевищуватиме дозволені розміри та вагу. Нові правила були запроваджені для того, щоб забезпечити комфорт інших пасажирів.

Про це пише Hürriyet.

Читайте також:

Параметри валіз, заборонених у метро Стамбула

Адміністрація метрополітену Стамбула чітко визначила обмеження ваги та розмірів багажу, який можна перевозити на станціях і у вагонах. Так, заборонено перевозити валізи вагою понад 30 кілограмів та розмірами 120x60x50 сантиметрів (включно з мішками, коробками та іншими подібними вантажами).

Скільки доведеться заплатити за велику валізу туристу в Стамбулі

Пасажири можуть перевозити з собою не більше 1 великої валізи та 1 сумки або 1 маленького чи середнього рюкзака. За перевищення цих обмежень буде стягнуто додаткову плату за 1 поїздку 35 турецьких лір (приблизно 34,90 грн). В окремих випадках, адміністрація взагалі має право не пускати в метро пасажира із великою валізою. Обмеження були введені з метою збалансування пасажиропотоку та встановлення справедливих тарифів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна купатись в іспанській Барселоні восени, чи тепле там море. В цей період часу ви знайдете там багато розваг, у тому числі водних.

Також ми писали, скільки треба відкладати щомісяця великій родині, щоб дозволити собі відпочинок за кордоном раз на рік. Ми порахували середні витрати на відпуску у Польщі, Угорщині, Туреччині та Болгарії.

Туреччина податки подорож туризм Стамбул
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
