В Стамбулі вводять нові збори за валізу в метро — скільки доведеться заплатити

В турецькому Стамбулі були введені нові обмеження для туристів, які перевозитимуть габаритні валізи у метро. Адміністрація метрополітену залишає за собою право відмовити пасажиру, якщо його багаж перевищуватиме дозволені розміри та вагу. Нові правила були запроваджені для того, щоб забезпечити комфорт інших пасажирів.

Параметри валіз, заборонених у метро Стамбула

Адміністрація метрополітену Стамбула чітко визначила обмеження ваги та розмірів багажу, який можна перевозити на станціях і у вагонах. Так, заборонено перевозити валізи вагою понад 30 кілограмів та розмірами 120x60x50 сантиметрів (включно з мішками, коробками та іншими подібними вантажами).

Скільки доведеться заплатити за велику валізу туристу в Стамбулі

Пасажири можуть перевозити з собою не більше 1 великої валізи та 1 сумки або 1 маленького чи середнього рюкзака. За перевищення цих обмежень буде стягнуто додаткову плату за 1 поїздку 35 турецьких лір (приблизно 34,90 грн). В окремих випадках, адміністрація взагалі має право не пускати в метро пасажира із великою валізою. Обмеження були введені з метою збалансування пасажиропотоку та встановлення справедливих тарифів.

