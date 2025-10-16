Відео
Україна
Дата публікації: 16 жовтня 2025 15:15
Оновлено: 15:54
Відпочинок у Європі — де штрафуватимуть за залишені візки біля магазину на 750 євро
Пляжі Албуфейри. Фото: tripadvisor.com

Мандрівники, які цього року запланували відпустку в Португалії, ризикують отримати штрафи у розмірі понад 1 800 євро за порушення нових правил громадського порядку. Нові штрафи встановила влада популярного курортного міста Албуфейра. 

Про це пише The Mirror UK.

Нові штрафи в Португалії

Зазначається, що нові фінансові покарання на курорті загрожують туристам, які залишатимуть візки для покупок за межами супермаркетів, розпалюватимуть барбекю на пляжі та будуть створювати надмірний шум. Розмір штрафів варіюється від 150 до 1800 євро. По всьому центру міста розміщено знаки, щоб нагадати туристам і місцевим жителям про нові правила.

Місцева влада попереджає, що нові правила будуть діяти протягом усього року.

Албуфейра стала одним з найпопулярніших туристичних напрямків Португалії. Цей курорт вражає приголомшливими узбережжями та бурхливим нічним життям, проте популярність має свою ціну. Надмірний туризм негативно впливає на якість життя місцевих мешканців, особливо в пік сезону. Гучні вечірки та неналежна поведінка мандрівників неабияк дратує португальців.

Нові штрафи на Албуфейрі:

  • носіння купального костюма поза пляжем — від 300 до 1 500 євро;
  • вживання алкоголю, сечовипускання або дефекація в громадських місцях — від 300 до 1 500 євро;
  • публічна оголеність або сексуальні дії в громадських місцях — від 500 до 1 800 євро;
  • сон у громадських місцях або несанкціоноване розбивання наметів — від 150 до 750 євро;
  • плювання у громадських місцях — від 150 до 750 євро;
  • залишення візків для покупок — від 150 до 750 євро.

відпочинок Португалія відпустка Європа штрафи
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
