Отдых в Европе - где будут штрафовать за оставленные тележки возле магазина на 750 евро

Путешественники, которые в этом году запланировали отпуск в Португалии, рискуют получить штрафы в размере более 1 800 евро за нарушение новых правил общественного порядка. Новые штрафы установили власти популярного курортного города Албуфейра.

Новые штрафы в Португалии

Отмечается, что новые финансовые наказания на курорте грозят туристам, которые будут оставлять тележки для покупок за пределами супермаркетов, разжигать барбекю на пляже и будут создавать чрезмерный шум. Размер штрафов варьируется от 150 до 1 800 евро. По всему центру города размещены знаки, чтобы напомнить туристам и местным жителям о новых правилах.

Местные власти предупреждают, что новые правила будут действовать в течение всего года.

Албуфейра стала одним из самых популярных туристических направлений Португалии. Этот курорт поражает потрясающими побережьями и бурной ночной жизнью, однако популярность имеет свою цену. Чрезмерный туризм негативно влияет на качество жизни местных жителей, особенно в пик сезона. Громкие вечеринки и неподобающее поведение путешественников изрядно раздражает португальцев.

Новые штрафы на Албуфейре:

ношение купального костюма вне пляжа — от 300 до 1 500 евро;

употребление алкоголя, мочеиспускание или дефекация в общественных местах — от 300 до 1 500 евро;

публичная обнаженность или сексуальные действия в общественных местах — от 500 до 1 800 евро;

сон в общественных местах или несанкционированное разбивание палаток — от 150 до 750 евро;

плевание в общественных местах — от 150 до 750 евро;

оставление тележек для покупок — от 150 до 750 евро.

