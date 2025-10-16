Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Оставленная возле магазина тележка может стоить 750 евро — детали

Оставленная возле магазина тележка может стоить 750 евро — детали

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 15:15
обновлено: 15:54
Отдых в Европе - где будут штрафовать за оставленные тележки возле магазина на 750 евро
Пляжи Албуфейры. Фото: tripadvisor.com

Путешественники, которые в этом году запланировали отпуск в Португалии, рискуют получить штрафы в размере более 1 800 евро за нарушение новых правил общественного порядка. Новые штрафы установили власти популярного курортного города Албуфейра.

Об этом пишет The Mirror UK.

Реклама
Читайте также:

Новые штрафы в Португалии

Отмечается, что новые финансовые наказания на курорте грозят туристам, которые будут оставлять тележки для покупок за пределами супермаркетов, разжигать барбекю на пляже и будут создавать чрезмерный шум. Размер штрафов варьируется от 150 до 1 800 евро. По всему центру города размещены знаки, чтобы напомнить туристам и местным жителям о новых правилах.

Местные власти предупреждают, что новые правила будут действовать в течение всего года.

Албуфейра стала одним из самых популярных туристических направлений Португалии. Этот курорт поражает потрясающими побережьями и бурной ночной жизнью, однако популярность имеет свою цену. Чрезмерный туризм негативно влияет на качество жизни местных жителей, особенно в пик сезона. Громкие вечеринки и неподобающее поведение путешественников изрядно раздражает португальцев.

Новые штрафы на Албуфейре:

  • ношение купального костюма вне пляжа — от 300 до 1 500 евро;
  • употребление алкоголя, мочеиспускание или дефекация в общественных местах — от 300 до 1 500 евро;
  • публичная обнаженность или сексуальные действия в общественных местах — от 500 до 1 800 евро;
  • сон в общественных местах или несанкционированное разбивание палаток — от 150 до 750 евро;
  • плевание в общественных местах — от 150 до 750 евро;
  • оставление тележек для покупок — от 150 до 750 евро.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Япония предлагает очень необычные блюда McDonald's, которые поразят любого туриста. В меню преобладают бургеры и нагггетсы с морепродуктами и азиатскими соусами.

Также мы писали, в какой стране Европы выплачивают самую большую пенсию. Выплаты пожилым людям здесь в пять раз превышают сумму, необходимую им для закрытия своих базовых потребностей.

отдых Португалия отпуск Европа штрафы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации