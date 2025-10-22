В Стамбуле вводят новые сборы за чемодан в метро — сколько придется заплатить

Турист ждет свой рейс в аэропорту. Фото: pexels.com

В турецком Стамбуле были введены новые ограничения для туристов, которые будут перевозить габаритные чемоданы в метро. Администрация метрополитена оставляет за собой право отказать пассажиру, если его багаж будет превышать разрешенные размеры и вес. Новые правила были введены для того, чтобы обеспечить комфорт других пассажиров.

Об этом пишет Hürriyet.

Параметры чемоданов, запрещенных в метро Стамбула

Администрация метрополитена Стамбула четко определила ограничения веса и размеров багажа, который можно перевозить на станциях и в вагонах. Так, запрещено перевозить чемоданы весом более 30 килограммов и размерами 120x60x50 сантиметров (включая мешки, коробки и другие подобные грузы).

Сколько придется заплатить за большой чемодан туристу в Стамбуле

Пассажиры могут перевозить с собой не более 1 большого чемодана и 1 сумки или 1 маленького или среднего рюкзака. За превышение этих ограничений будет взыскана дополнительная плата за 1 поездку 35 турецких лир (примерно 34,90 грн). В отдельных случаях, администрация вообще имеет право не пускать в метро пассажира с большим чемоданом. Ограничения были введены с целью сбалансирования пассажиропотока и установления справедливых тарифов.

