Україна
Плата за чемодан — в Турции ввели новые сборы для туристов

Плата за чемодан — в Турции ввели новые сборы для туристов

Дата публикации 22 октября 2025 10:12
обновлено: 15:12
В Стамбуле вводят новые сборы за чемодан в метро — сколько придется заплатить
Турист ждет свой рейс в аэропорту. Фото: pexels.com

В турецком Стамбуле были введены новые ограничения для туристов, которые будут перевозить габаритные чемоданы в метро. Администрация метрополитена оставляет за собой право отказать пассажиру, если его багаж будет превышать разрешенные размеры и вес. Новые правила были введены для того, чтобы обеспечить комфорт других пассажиров.

Об этом пишет Hürriyet.

Читайте также:

Параметры чемоданов, запрещенных в метро Стамбула

Администрация метрополитена Стамбула четко определила ограничения веса и размеров багажа, который можно перевозить на станциях и в вагонах. Так, запрещено перевозить чемоданы весом более 30 килограммов и размерами 120x60x50 сантиметров (включая мешки, коробки и другие подобные грузы).

Сколько придется заплатить за большой чемодан туристу в Стамбуле

Пассажиры могут перевозить с собой не более 1 большого чемодана и 1 сумки или 1 маленького или среднего рюкзака. За превышение этих ограничений будет взыскана дополнительная плата за 1 поездку 35 турецких лир (примерно 34,90 грн). В отдельных случаях, администрация вообще имеет право не пускать в метро пассажира с большим чемоданом. Ограничения были введены с целью сбалансирования пассажиропотока и установления справедливых тарифов.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли купаться в испанской Барселоне осенью, теплое ли там море. В этот период времени вы найдете там много развлечений, в том числе водных.

Также мы писали, сколько надо откладывать ежемесячно большой семье, чтобы позволить себе отдых за границей раз в год. Мы посчитали средние расходы на отпуск в Польше, Венгрии, Турции и Болгарии.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
