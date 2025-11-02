Відео
Україна
Як отримати безкоштовний проїзний на поїздки по Європі

Як отримати безкоштовний проїзний на поїздки по Європі

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 09:15
Оновлено: 09:33
Як отримати безкоштовний проїзний квиток по Європі — Єврокомісія оголосила розіграш
Студентка чекає на свій потяг. Фото: freepik.com

Європейська комісія надасть можливість 40 тисячам юнаків та дівчат безкоштовно подорожувати Європою. Заявнику має виповнюватися 18 років цього року, а також він має проживати в одній з країн ЄС чи бути учасником програми Erasmus+. Переможці розіграшу DiscoverEU отримають унікальний проїзний квиток.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Цього року відзначається 40-річчя Шенгенської угоди, яка стала основою для подорожей без кордонів. З цієї нагоди Єврокомісія дарує 40 000 проїзних квитків в рамках програми DiscoverEU.

Заявки розглядаються до 13 листопада 2025 року. Є чудова можливість подорожувати разом із друзями, якщо вони відповідають критеріям відбору і подають заявку разом із вами.

Переможці розіграшу отримають проїзний квиток на найбільш екологічний вид транспорту, зокрема, поїзд (або інший вид транспорту в окремих випадках). Цей проїзний квиток із 1 березня 2026 року надасть можливість подорожувати від 1 до 30 днів. До проїзного додається  дисконтна картка DiscoverEU, яка надає знижки на житло, відвідування культурних закладів, спорт, місцевий транспорт та інші послуги.

Раніше ми розповідали, що зірка "Форест Гампа" Том Генкс знайшов ідеальне місце для спокійного відпочинку, далеко від галасливих та переповнених пляжів. Воно знаходиться у Канаді.

Також ми писали про найкращі зимові курорти Іспанії. М'який клімат та відсутність натовпів й шуму у пік сезону роблять цю країну ідеальним варіантом для відпустки у грудні-лютому.

Європейський союз подорож туризм потяг проїзд
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
