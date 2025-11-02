Як отримати безкоштовний проїзний квиток по Європі — Єврокомісія оголосила розіграш

Студентка чекає на свій потяг. Фото: freepik.com

Європейська комісія надасть можливість 40 тисячам юнаків та дівчат безкоштовно подорожувати Європою. Заявнику має виповнюватися 18 років цього року, а також він має проживати в одній з країн ЄС чи бути учасником програми Erasmus+. Переможці розіграшу DiscoverEU отримають унікальний проїзний квиток.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Як отримати безкоштовний проїзний квиток по Європі

Цього року відзначається 40-річчя Шенгенської угоди, яка стала основою для подорожей без кордонів. З цієї нагоди Єврокомісія дарує 40 000 проїзних квитків в рамках програми DiscoverEU.

Заявки розглядаються до 13 листопада 2025 року. Є чудова можливість подорожувати разом із друзями, якщо вони відповідають критеріям відбору і подають заявку разом із вами.

Переможці розіграшу отримають проїзний квиток на найбільш екологічний вид транспорту, зокрема, поїзд (або інший вид транспорту в окремих випадках). Цей проїзний квиток із 1 березня 2026 року надасть можливість подорожувати від 1 до 30 днів. До проїзного додається дисконтна картка DiscoverEU, яка надає знижки на житло, відвідування культурних закладів, спорт, місцевий транспорт та інші послуги.

