Квитки та розклад транспорту в Польщі — які застосунки допоможуть зорієнтуватися українцям

Туристка користується телефоном. Фото: freepik.com

Польща завжди була та є найпопулярнішою країною для подорожей серед українців. Зручна логістика, спільна історія та доступні ціни роблять її привабливим напрямком. Один з мандрівників поділився корисними додатками, щоб спростити туристам маршрути у новому місті.

Підбіркою застосунків поділився користувач oksanich.travel в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Корисні в Польщі додатки

Jakdojade. В цьому додатку доступні маршрути та розклад трамваїв та автобусів. В ньому також можна придбати квиток чи проїзний онлайн.

KOLEO. Він стане в пригоді тим, хто планує відвідати кілька міст Польщі. В ньому можна переглянути всі доступні рейси на потяги, обрати найзручніший та придбати квиток онлайн.

PKP Intercity. Це офіційний додаток польської залізниці. Тут можна переглянути розклад потягів, затримки маршрутів та зберегти онлайн придбаний пасажирський квиток.

Нагадаємо, раніше досвідчена мандрівниця пояснила, як її постійно рятує після довгих перельотів качалка для тіста. Вона дуже легка, не займає багато місця, проте може допомогти впоратись із набряками.

Також ми писали, що одне з популярних для відпочинку міст в Іспанії запровадить суворі правила для туристів. Вони спрямовані на поліпшення іміджу курорту.