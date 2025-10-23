Билеты и расписание транспорта в Польше — какие приложения помогут сориентироваться украинцам

Туристка пользуется телефоном. Фото: freepik.com

Польша всегда была и есть самой популярной страной для путешествий среди украинцев. Удобная логистика, общая история и доступные цены делают ее привлекательным направлением. Один из путешественников поделился полезными приложениями, чтоб упростить туристам маршруты в новом городе.

Подборкой приложений поделился пользователь oksanich.travel в Instagram.

Полезные в Польше приложения

Jakdojade. В этом приложении доступны маршруты и расписание трамваев и автобусов. В нем также можно приобрести билет или проездной онлайн.

KOLEO. Он пригодится тем, кто планирует посетить несколько городов Польши. В нем можно просмотреть все доступные рейсы на поезда, выбрать самый удобный и приобрести билет онлайн.

PKP Intercity. Это официальное приложение польской железной дороги. Здесь можно посмотреть расписание поездов, задержки маршрутов и сохранить онлайн приобретенный пассажирский билет.

