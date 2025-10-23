Видео
3 лучших приложения для тех, кто путешествует по Польше

Дата публикации 23 октября 2025 20:25
обновлено: 20:38
Билеты и расписание транспорта в Польше — какие приложения помогут сориентироваться украинцам
Туристка пользуется телефоном. Фото: freepik.com

Польша всегда была и есть самой популярной страной для путешествий среди украинцев. Удобная логистика, общая история и доступные цены делают ее привлекательным направлением. Один из путешественников поделился полезными приложениями, чтоб упростить туристам маршруты в новом городе.

Подборкой приложений поделился пользователь oksanich.travel в Instagram.

Полезные в Польше приложения

Jakdojade. В этом приложении доступны маршруты и расписание трамваев и автобусов. В нем также можно приобрести билет или проездной онлайн.

KOLEO. Он пригодится тем, кто планирует посетить несколько городов Польши. В нем можно просмотреть все доступные рейсы на поезда, выбрать самый удобный и приобрести билет онлайн.

PKP Intercity. Это официальное приложение польской железной дороги. Здесь можно посмотреть расписание поездов, задержки маршрутов и сохранить онлайн приобретенный пассажирский билет.

Напомним, ранее опытная путешественница объяснила, как ее постоянно спасает после долгих перелетов скалка для теста. Она очень легкая, не занимает много места, однако может помочь справиться с отеками.

Также мы писали, что один из популярных для отдыха городов в Испании введет строгие правила для туристов. Они направлены на улучшение имиджа курорта.

Польша путешествие поезда приложение туризм проезд
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
