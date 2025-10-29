Найкращі курорти Іспанії, де +22 взимку — куди поїхати на відпочинок

Відпочинок на Тенеріфе. Фото: tripadvisor.com

Влітку мільйони туристів летять до спекотної Іспанії, проте зовсім небагато мандрівників розглядають цю частину Середземномор'я як місце для зимового відпочинку. М'який клімат та відсутність натовпів й шуму у пік сезону роблять її ідеальним варіантом для відпустки у грудні-лютому. В цей період року найкомфортніше відвідувати пам'ятки.

Підбіркою іспанських курортів для зимового відпочинку поділився Independent.

Тенеріфе

На цьому популярному Канарському острові у період з грудня по лютий 6 годин сонячного світла на день, а середня температура в ці місяці становить близько 18°C (середня максимальна температура — близько 22°C). Багато з визначних пам'яток острова — це природні об'єкти. Його візитівкою є гора Тейде — діючий вулкан, що височить над однойменним національним парком, на вершину якого можна піднятися канатною дорогою.

Валенсія

З грудня по лютий тут на пляжі часто можна побачити місцевих жителів, але багато хто тримається якомога далі від води, хоча середня температура в цю пору сягає близько 17 °C. Це місто, яке процвітає взимку, адже прохолода чудово підходить для прогулянок на велосипеді по парку Турія. В кінці маршруту знаходиться Місто мистецтв і наук — одне з сучасних чудес Іспанії, де розташовані авангардні будівлі, зелені сади й найбільший акваріум Європи.

Севілья

Столиця Андалусії славиться високими температурами протягом усього року, взимку тут також доволі тепло — від 16 до 18 °C. В цьому курортному місті повно цікавих пам'яток — Старе місто, собор, вежа Ла-Хіральда, мавританський Алькасар і Каса-де-Пілатос, які знаходяться в декількох хвилинах ходьби одна від одної.

Лансароте

Цей курорт туристи обожнюють за дивовижні природні пам'ятки та чарівну столицю. Головне місто Арресіфе вражає міськими пляжами, колоніальною архітектурою та жвавим нічним життям. Обов'язково вирушайте до національного парку Тіманфая із червоними скелями та вулканічним ґрунтом.

