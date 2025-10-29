Видео
Дата публикации 29 октября 2025 18:12
обновлено: 16:35
Лучшие курорты Испании, где +22 °C зимой — куда поехать на отдых
Отдых на Тенерифе. Фото: tripadvisor.com

Летом миллионы туристов летят в жаркую Испанию, однако совсем немного путешественников рассматривают эту часть Средиземноморья как место для зимнего отдыха. Мягкий климат и отсутствие толп и шума в пик сезона делают ее идеальным вариантом для отпуска в декабре-феврале. В этот период года комфортнее всего посещать достопримечательности.

Подборкой испанских курортов для зимнего отдыха поделился Independent.

Читайте также:

Тенерифе

На этом популярном Канарском острове в период с декабря по февраль 6 часов солнечного света в день, а средняя температура в эти месяцы составляет около 18 °C (средняя максимальная температура — около 22 °C). Многие из достопримечательностей острова — это природные объекты. Его визитной карточкой является гора Тейде — действующий вулкан, возвышающийся над одноименным национальным парком, на вершину которого можно подняться по канатной дороге.

Валенсия

С декабря по февраль здесь на пляже часто можно увидеть местных жителей, но многие держатся подальше от воды, хотя средняя температура в это время достигает около 17 °C. Это город, который процветает зимой, ведь прохлада прекрасно подходит для прогулок на велосипеде по парку Турия. В конце маршрута находится Город искусств и наук — одно из современных чудес Испании, где расположены авангардные здания, зеленые сады и самый большой аквариум Европы.

Севилья

Столица Андалусии славится высокими температурами в течение всего года, зимой здесь также довольно тепло — от 16 до 18 °C. В этом курортном городе полно интересных достопримечательностей — Старый город, собор, башня Ла-Хиральда, мавританский Алькасар и Каса-де-Пилатос, которые находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга.

Лансароте

Этот курорт туристы обожают за удивительные природные достопримечательности и очаровательную столицу. Главный город Арресифе поражает городскими пляжами, колониальной архитектурой и оживленной ночной жизнью. Обязательно отправляйтесь в национальный парк Тиманфая с красными скалами и вулканическим грунтом.

Ранее мы рассказывали, что звезда "Форест Гампа" Том Хэнкс нашел идеальное место для спокойного отдыха, вдали от шумных и переполненных пляжей. Оно находится в Канаде.

Также мы писали о самых популярных курортах на Индийском океане — Маврикий и Гоа. Гоа подойдет больше для тех, кто любит проводить отпуск в ночных клубах и не тратить много средств, а Маврикий — идеальное место для больших семей и тех, кто обожает приключения.

путешествие отпуск Испания зима курорты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
