Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия В какую страну мечтают переехать больше всего — это не США

В какую страну мечтают переехать больше всего — это не США

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 05:12
обновлено: 13:02
Рейтинг лучших для переезда стран в 2025 году
Молодая семья переезжает в новую страну. Фото: freepik.com

Люди переезжают в другие страны по разным причинам — то ли в поисках лучшего климата, то ли с целью снижения расходов на проживание, то ли спасаются войны и блэкаутов. Для тех, кто хочет кардинально изменить свою жизнь, недавно был обнародован был обнародован список самых привлекательных стран мира для этой цели.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Самые популярные страны для переезда

Эксперты 1st Move International составили список стран, которые оказались самыми популярными среди тех, кто планирует переезд. Рейтинг возглавила Канада, которая в этом году собрала 269 220 запросов о переезде. Она занимает первое место уже второй год подряд. Эта страна привлекает людей своими невероятными пейзажами и высоким уровнем жизни.

Второе место заняла Австралия с более 207 тысячами поисковых запросов. Эта страна станет идеальным вариантом для тех, кто обожает пляжный отдых и стремится к спокойной жизни.

Тройку лидеров закрывает Ирландия. Эта страна заинтересовала 179 400 пользователей паутины.

Рейтинг лучших стран для переезда:

  1. Канада;
  2. Австралия;
  3. Ирландия;
  4. Новая Зеландия;
  5. Япония;
  6. Португалия;
  7. Коста-Рика;
  8. Испания;
  9. Нидерланды;
  10. Таиланд.
None - фото 1
Рейтинг лучших для переезда стран. Фото: 1st Move International

Ранее Forbes выбрало лучший аэропорт в 2025 году. Победителем стал Чанги в Сингапуре, который поражает самым высоким крытым водопадом в мире.

Также мы писали, что один из популярных для отдыха городов в Испании введет строгие правила для туристов. Они направлены на улучшение имиджа курорта.

Канада путешествие рейтинг туризм переезд
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации