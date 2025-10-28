Рейтинг лучших для переезда стран в 2025 году

В какую страну мечтают переехать больше всего — это не США
Люди переезжают в другие страны по разным причинам — то ли в поисках лучшего климата, то ли с целью снижения расходов на проживание, то ли спасаются войны и блэкаутов. Для тех, кто хочет кардинально изменить свою жизнь, недавно был обнародован был обнародован список самых привлекательных стран мира для этой цели.
Об этом пишет Daily Express.
Самые популярные страны для переезда
Эксперты 1st Move International составили список стран, которые оказались самыми популярными среди тех, кто планирует переезд. Рейтинг возглавила Канада, которая в этом году собрала 269 220 запросов о переезде. Она занимает первое место уже второй год подряд. Эта страна привлекает людей своими невероятными пейзажами и высоким уровнем жизни.
Второе место заняла Австралия с более 207 тысячами поисковых запросов. Эта страна станет идеальным вариантом для тех, кто обожает пляжный отдых и стремится к спокойной жизни.
Тройку лидеров закрывает Ирландия. Эта страна заинтересовала 179 400 пользователей паутины.
Рейтинг лучших стран для переезда:
- Канада;
- Австралия;
- Ирландия;
- Новая Зеландия;
- Япония;
- Португалия;
- Коста-Рика;
- Испания;
- Нидерланды;
- Таиланд.
Ранее Forbes выбрало лучший аэропорт в 2025 году. Победителем стал Чанги в Сингапуре, который поражает самым высоким крытым водопадом в мире.
Также мы писали, что один из популярных для отдыха городов в Испании введет строгие правила для туристов. Они направлены на улучшение имиджа курорта.
Читайте Новини.LIVE!