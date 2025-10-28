Рейтинг найкращих для переїзду країн у 2025 році

Молода родина переїжджає в нову країну. Фото: freepik.com

Люди переїжджають в інші країни із різних причин — чи то в пошуках кращого клімату, чи то з метою зниження витрат на проживання, чи рятуються війни та блекаутів. Для тих, хто хоче кардинально змінити своє життя, нещодавно було оприлюднено було оприлюднено список найпривабливіших країн світу для цієї мети.

Про це пише Daily Express.

Найпопулярніші країни для переїзду

Експерти 1st Move International склали список країн, які виявилися найпопулярнішими серед тих, хто планує переїзд. Рейтинг очолила Канада, яка цього року зібрала 269 220 запитів про переїзд. Вона посідає перше місце вже другий рік поспіль. Ця країна приваблює людей своїми неймовірними краєвидами та високим рівнем життя.

Друге місце посіла Австралія із понад 207 тисячами пошукових запитів. Ця країна стане ідеальним варіантом для тих, хто обожнює пляжний відпочинок і прагне до спокійного життя.

Трійку лідерів закриває Ірландія. Ця країна зацікавила 179 400 користувачів павутини.

Рейтинг найкращих країн для переїзду:

Канада; Австралія; Ірландія; Нова Зеландія; Японія; Португалія; Коста-Ріка; Іспанія; Нідерланди; Таїланд.

Рейтинг найкращих для переїзду краї. Фото: 1st Move International

