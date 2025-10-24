Відео
Де знімали "Бріджертони" та "Рапунцель" — замки в Європі

Де знімали "Бріджертони" та "Рапунцель" — замки в Європі

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 15:15
Оновлено: 13:16
Замки із  "Бріджертонів", "Аббатство Даунтон" та "Рапунцель" — де побувати в Європі восени 2025
Замок Нойшванштайн. Фото: freepik.com

Стіни старовинних замків не лише зберігають таємниці, а й слугують відмінними локаціями для знімання атмосферних стрічок. Більшість з тих будівель, які ми з вами бачили у популярних серіалах і кіно, розташовані в Європі. Вони виглядають неймовірно й казково, а тому їх варто побачити хоча б раз у житті.

Новини.LIVE розкажуть, де знімали "Бріджертони", "Рапунцель" та "Абатство Даунтон".

Замок Нойшванштайн у Німеччині

Цей палац ХІХ століття побудований на замовлення короля Баварії Людвіга II на честь композитора Ріхарда Вагнера. Він розташований у мальовничому передгір'ї Альп. Щороку його відвідує понад мільйон туристів з усіх куточків світу. Саме ним надихалися творці замку Сплячої красуні кіностудії Disney.

Замок Мон-Сен-Мішель у Франції

Замок, внесений до спадщини ЮНЕСКО знаходиться на висоті 80 метрів. Його було створено з монастирської церкви 1020 року. За часів Наполеона у замку була в'язниця, а нині він став справжньою перлиною для Голлівуду. Мон-Сен-Мішель з'являється у мультику Disney "Рапунцель: Заплутана історія". Саме у ньому проживали батьки головної героїні.

Замок Гайклер у Великій Британії

Він розташований на півночі графства Гемпшир, поблизу міста Ньюбері. З 1679 року він був родовим гніздом графів Карнарвонів. Сучасних форм у 1878 році замку надав архітектор Баррі. Цей замок обожнюють кінематографи — тут знімали епізоди серіалу "Абатство Даунтон", "Дживс і Вустер" та "Бріджертони".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viking (@vikingcruises)

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
