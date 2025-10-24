Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Где снимали "Бриджертоны" и "Рапунцель" — замки в Европе

Где снимали "Бриджертоны" и "Рапунцель" — замки в Европе

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 15:15
обновлено: 13:16
Замки из "Бриджертонов", "Аббатство Даунтон" и "Рапунцель" — где побывать в Европе осенью 2025 года
Замок Нойшванштайн. Фото: freepik.com

Стены старинных замков не только хранят тайны, но и служат отличными локациями для съемок атмосферных лент. Большинство из тех зданий, которые мы с вами видели в популярных сериалах и кино расположены в Европе. Они выглядят невероятно и сказочно, а потому их стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Новини.LIVE расскажут, где снимали "Бриджертоны", "Рапунцель" и "Аббатство Даунтон".

Реклама
Читайте также:

Замок Нойшванштайн в Германии

Этот дворец XIX века построен по заказу короля Баварии Людвига II в честь композитора Рихарда Вагнера. Он расположен в живописном предгорье Альп. Ежегодно его посещает более миллиона туристов со всех уголков мира. Именно им вдохновлялись создатели замка Спящей красавицы киностудии Disney.

Замок Мон-Сен-Мишель во Франции

Замок, внесенный в наследие ЮНЕСКО находится на высоте 80 метров. Он был создан из монастырской церкви 1020 года. Во времена Наполеона в замке была тюрьма, а сейчас он стал настоящей жемчужиной для Голливуда. Мон-Сен-Мишель появляется в мультике Disney "Рапунцель: Запутанная история". Именно в нем проживали родители главной героини.

Замок Гайклер в Великобритании

Он расположен на севере графства Гемпшир, вблизи города Ньюбери. С 1679 года он был родовым гнездом графов Карнарвонов. Современные формы в 1878 году замку придал архитектор Барри. Этот замок обожают кинематографы — здесь снимали эпизоды сериала "Аббатство Даунтон", "Дживс и Вустер" и "Бриджертоны".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viking (@vikingcruises)

Ранее Forbes выбрало лучший аэропорт в 2025 году. Победителем стал Чанги в Сингапуре, который поражает самым высоким крытым водопадом в мире.

Также мы писали, что один из популярных для отдыха городов в Испании введет строгие правила для туристов. Они направлены на улучшение имиджа курорта.

путешествие кино Европа туризм замок
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации