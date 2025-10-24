Замки из "Бриджертонов", "Аббатство Даунтон" и "Рапунцель" — где побывать в Европе осенью 2025 года

Замок Нойшванштайн. Фото: freepik.com

Стены старинных замков не только хранят тайны, но и служат отличными локациями для съемок атмосферных лент. Большинство из тех зданий, которые мы с вами видели в популярных сериалах и кино расположены в Европе. Они выглядят невероятно и сказочно, а потому их стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Новини.LIVE расскажут, где снимали "Бриджертоны", "Рапунцель" и "Аббатство Даунтон".

Замок Нойшванштайн в Германии

Этот дворец XIX века построен по заказу короля Баварии Людвига II в честь композитора Рихарда Вагнера. Он расположен в живописном предгорье Альп. Ежегодно его посещает более миллиона туристов со всех уголков мира. Именно им вдохновлялись создатели замка Спящей красавицы киностудии Disney.

Замок Мон-Сен-Мишель во Франции

Замок, внесенный в наследие ЮНЕСКО находится на высоте 80 метров. Он был создан из монастырской церкви 1020 года. Во времена Наполеона в замке была тюрьма, а сейчас он стал настоящей жемчужиной для Голливуда. Мон-Сен-Мишель появляется в мультике Disney "Рапунцель: Запутанная история". Именно в нем проживали родители главной героини.

Замок Гайклер в Великобритании

Он расположен на севере графства Гемпшир, вблизи города Ньюбери. С 1679 года он был родовым гнездом графов Карнарвонов. Современные формы в 1878 году замку придал архитектор Барри. Этот замок обожают кинематографы — здесь снимали эпизоды сериала "Аббатство Даунтон", "Дживс и Вустер" и "Бриджертоны".

