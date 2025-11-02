Видео
Україна
Как получить бесплатный проездной на поездки по Европе

Как получить бесплатный проездной на поездки по Европе

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 09:15
обновлено: 09:33
Как получить бесплатный проездной билет по Европе - Еврокомиссия объявила розыгрыш
Студентка ждет свой поезд. Фото: freepik.com

Европейская комиссия предоставит возможность 40 тысячам юношей и девушек бесплатно путешествовать по Европе. Заявителю должно исполняться 18 лет в этом году, а также он должен проживать в одной из стран ЕС или быть участником программы Erasmus+. Победители розыгрыша DiscoverEU получат уникальный проездной билет.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.



В этом году отмечается 40-летие Шенгенского соглашения, которое стало основой для путешествий без границ. По этому случаю Еврокомиссия дарит 40 000 проездных билетов в рамках программы DiscoverEU.

Заявки рассматриваются до 13 ноября 2025 года. Есть прекрасная возможность путешествовать вместе с друзьями, если они соответствуют критериям отбора и подают заявку вместе с вами.

Победители розыгрыша получат проездной билет на наиболее экологичный вид транспорта, в частности, поезд (или другой вид транспорта в отдельных случаях). Этот проездной билет с 1 марта 2026 года даст возможность путешествовать от 1 до 30 дней. К проездному прилагается дисконтная карта DiscoverEU, которая предоставляет скидки на жилье, посещение культурных заведений, спорт, местный транспорт и другие услуги.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
