Как получить бесплатный проездной билет по Европе - Еврокомиссия объявила розыгрыш

Европейская комиссия предоставит возможность 40 тысячам юношей и девушек бесплатно путешествовать по Европе. Заявителю должно исполняться 18 лет в этом году, а также он должен проживать в одной из стран ЕС или быть участником программы Erasmus+. Победители розыгрыша DiscoverEU получат уникальный проездной билет.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Как получить бесплатный проездной билет по Европе

В этом году отмечается 40-летие Шенгенского соглашения, которое стало основой для путешествий без границ. По этому случаю Еврокомиссия дарит 40 000 проездных билетов в рамках программы DiscoverEU.

Заявки рассматриваются до 13 ноября 2025 года. Есть прекрасная возможность путешествовать вместе с друзьями, если они соответствуют критериям отбора и подают заявку вместе с вами.

Победители розыгрыша получат проездной билет на наиболее экологичный вид транспорта, в частности, поезд (или другой вид транспорта в отдельных случаях). Этот проездной билет с 1 марта 2026 года даст возможность путешествовать от 1 до 30 дней. К проездному прилагается дисконтная карта DiscoverEU, которая предоставляет скидки на жилье, посещение культурных заведений, спорт, местный транспорт и другие услуги.

