Въезд в Турцию в 2025 году — нужны ли виза и страховка

Пейзажи Турции. Фото: tripadvisor.com

Турция уже много лет подряд является одним из самых популярных курортов среди украинцев. Отели страны предлагают удобную систему "все включено", когда не нужно переживать за бронирование жилья и приготовление обедов. Кроме того, курорт предлагает довольно выгодные цены на отдых, часто можно сэкономить, покупая "горящие туры".

Новини.LIVE расскажут, нужна ли украинцам виза в Турцию в ноябре 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Въезд в Турцию в 2025 году

В конце осени 2025 года украинцам не нужна виза в Турцию. Гражданам разрешается находиться на территории страны не более 90 дней в течение шести месяцев. То есть, если вы уже прожили в Турции три месяца — снова вы можете вернуться в страну только после того, как пройдет 90 дней.

Для въезда в Турцию украинцам необходим загранпаспорт, который должен быть действительным еще не менее 150 дней после даты въезда. Если вы въезжаете из Грузии — пограничники могут позволить пересечь границу с украинским внутренним паспортом, однако при условии оформления загранпаспорта в Стамбуле.

Также для въезда обязателен страховой полис, который нужно оформить минимум за два дня до выезда. Документ будет достаточно показать на телефоне, а не распечатывать. Если вы покупаете путевку у туроператоров — лучше сразу уточнить, входит ли в ее стоимость страхование жизни и здоровья.

Ранее мы рассказывали, что в турецком Стамбуле были введены новые ограничения для туристов, которые будут перевозить габаритные чемоданы в метро. За превышение установленных размеров придется заплатить штраф.

Также мы писали, что мужчина в турецком Стамбуле в рамках соглашения о разводе согласился покрывать расходы на долгосрочный уход за двумя котами.