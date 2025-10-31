Де провести відпустку у Франції — казкове містечко Ансі серед Альп

Вечірні краєвиди Ансі. Фото: tripadvisor.com

У Франції, поблизу швейцарського кордону, розташоване старовинне європейське місто Ансі, яке називають "Венецією Альп". Воно вражає своїми каналами та автентичними будиночками пастельних кольорів 16-17 століття. Його вулиці ніби "зійшли" зі сторінок казки — бірюзове озеро серед гір та бруковані вулички, прикрашені квітами.

Чим унікальне французьке місто Ансі

В містечку Ансі протікає однойменне озеро, яке є одним із найчистіших у регіоні. Тут туристи можуть зайнятися такими видами активного відпочинку, як плавання, катання на човнах чи велосипедах.

Це старовинне місто часто називають "Венецією Альп" через звивисті канали річки Тіу, які протікають у його "жилах". Річка Тіу розділяється і знову з'єднується навколо старого міста, утворюючи острови, з'єднані арочними мостами, які навесні й влітку прикрашені квітами.

Візитівкою Ансі є "Pont des Amours" (Міст кохання). Ходять легенди, що пари, які поцілуються на ньому, будуть разом назавжди. В місті протягом року проводиться безліч фестивалів, включаючи Венеціанський карнавал, що є відсиланням до схожості міста з Венецією.

Зокрема, з кінця листопада до початку січня, тут організовують різдвяний ярмарок. На ньому можна придбати сувеніри, смачно поїсти, покататись на катку та насолодитись світловим шоу.

