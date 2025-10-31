Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Ніби зі сторінок казки — унікальне місто серед французьких Альп

Ніби зі сторінок казки — унікальне місто серед французьких Альп

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 05:12
Оновлено: 15:37
Де провести відпустку у Франції — казкове містечко Ансі серед Альп
Вечірні краєвиди Ансі. Фото: tripadvisor.com

У Франції, поблизу швейцарського кордону, розташоване старовинне європейське місто Ансі, яке називають  "Венецією Альп". Воно вражає своїми каналами та автентичними будиночками пастельних кольорів 16-17 століття. Його вулиці ніби "зійшли" зі сторінок казки — бірюзове озеро серед гір та бруковані вулички, прикрашені квітами.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Чим унікальне французьке місто Ансі

В містечку Ансі протікає однойменне озеро, яке є одним із найчистіших у регіоні. Тут туристи можуть зайнятися такими видами активного відпочинку, як плавання, катання на човнах чи велосипедах.

Це старовинне місто часто називають "Венецією Альп" через звивисті канали річки Тіу, які протікають у його "жилах". Річка Тіу розділяється і знову з'єднується навколо старого міста, утворюючи острови, з'єднані арочними мостами, які навесні й влітку прикрашені квітами. 

Візитівкою Ансі є "Pont des Amours" (Міст кохання). Ходять легенди, що пари, які поцілуються на ньому, будуть разом назавжди. В місті протягом року проводиться безліч фестивалів, включаючи Венеціанський карнавал, що є відсиланням до схожості міста з Венецією.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vacations (@vacations)

Зокрема, з кінця листопада до початку січня, тут організовують різдвяний ярмарок. На ньому можна придбати сувеніри, смачно поїсти, покататись на катку та насолодитись світловим шоу.

Раніше ми розповідали, що зірка "Форест Гампа" Том Генкс знайшов ідеальне місце для спокійного відпочинку, далеко від галасливих та переповнених пляжів. Воно знаходиться у Канаді.

Також ми писали про найкращі зимові курорти Іспанії. М'який клімат та відсутність натовпів й шуму у пік сезону роблять цю країну ідеальним варіантом для відпустки у грудні-лютому.

Франція подорож відпустка туризм озеро Франзузькі Альпи
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації