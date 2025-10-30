Де недорого відпочити в Європі 2026 — неймовірний Краків із доступними цінами

Старе місто Кракова. Фото: tripadvisor.com

Часто найкращі емоції ми отримуємо від спонтанних подорожей та не завжди є зайві кошти на відпочинок. В Європі є декілька міст із доступними цінами, куди можна злітати на вихідні. Зокрема, польський Краків туристи полюбили за різноманіття розваг, неймовірну архітектуру та недорогу їжу й напої.

Інфраструктура Кракова

Громадський транспорт у Кракові дешевий та чистий — дорога з аеропорту до центру міста займає менше пів години на поїзді й коштує всього 13 злотих (150 гривень). Місто досить компактне і зручне для піших прогулянок, а також є можливість скористатися трамваєм. Поїздка тривалістю до 20 хвилин коштує 2 злотих (приблизно 28 гривень).

У старому місті ви знайдете музей Чарторийських — один з найстаріших музеїв Польщі й популярне туристичне місце. В ньому можна блукати годинами. Тут ви на власні осі можете побачити оригінали Рембрандта, а також найвідомішу роботу музею — "Даму з горностаєм" Леонардо да Вінчі.

Ціни на їжу та напої в Кракові також доступні. У Старому місті дуже багато ресторанів. Середній чек на одну місцеву страву — 50 злотих (близько 600 гривень). Бокал пива на головній площі Старого міста обійдеться вам у 20 злотих (приблизно 230 гривень).

