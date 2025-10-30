Видео
Видео

Много музеев и дешевое пиво — один из доступных городов Европы

Дата публикации 30 октября 2025 10:12
обновлено: 17:07
Где недорого отдохнуть в Европе 2026 - невероятный Краков с доступными ценами
Старый город Кракова. Фото: tripadvisor.com

Часто лучшие эмоции мы получаем от спонтанных путешествий и не всегда есть лишние средства на отдых. В Европе есть несколько городов с доступными ценами, куда можно слетать на выходные. В частности, польский Краков туристы полюбили за многообразие развлечений, невероятную архитектуру и недорогую еду и напитки.

Об этом пишет The Mirror UK.

Читайте также:

Инфраструктура Кракова

Общественный транспорт в Кракове дешевый и чистый — дорога из аэропорта до центра города занимает менее получаса на поезде и стоит всего 13 злотых (150 гривен). Город достаточно компактный и удобный для пеших прогулок, а также есть возможность воспользоваться трамваем. Поездка продолжительностью до 20 минут стоит 2 злотых (примерно 28 гривен).

В старом городе вы найдете музей Чарторыйских — один из старейших музеев Польши и популярное туристическое место. В нем можно бродить часами. Здесь вы воочию можете увидеть оригиналы Рембрандта, а также самую известную работу музея - "Даму с горностаем" Леонардо да Винчи.

Цены на еду и напитки в Кракове также доступны. В Старом городе очень много ресторанов. Средний чек на одно местное блюдо — 50 злотых (около 600 гривен). Бокал пива на главной площади Старого города обойдется вам в 20 злотых (примерно 230 гривен).

Ранее мы рассказывали об удивительном райском уголке — острове Мон-Сен-Мишель, расположенном между Нормандией и Бретанью во Франции. Хотя это очень популярная локация среди туристов, здесь проживает всего 29 человек.

Также мы писали о лучших горнолыжных курортах в Европе. Для большей выгоды нужно бронировать билеты как можно раньше.

