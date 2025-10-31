Видео
Будто со страниц сказки — уникальный город среди французских Альп

Дата публикации 31 октября 2025 05:12
обновлено: 15:37
Где провести отпуск во Франции — сказочный городок Анси среди Альп
Вечерние пейзажи Анси. Фото: tripadvisor.com

Во Франции, вблизи швейцарской границы, расположен старинный европейский город Анси, который называют "Венецией Альп". Он поражает своими каналами и аутентичными домиками пастельных цветов 16-17 века. Его улицы будто "сошли" со страниц сказки — бирюзовое озеро среди гор и мощеные улочки, украшенные цветами.

Об этом пишет Daily Mail.

В городке Анси протекает одноименное озеро, которое является одним из самых чистых в регионе. Здесь туристы могут заняться такими видами активного отдыха, как плавание, катание на лодках или велосипедах.

Этот старинный город часто называют "Венецией Альп" из-за извилистых каналов реки Тиу, которые протекают в его "жилах". Река Тиу разделяется и снова соединяется вокруг старого города, образуя острова, соединенные арочными мостами, которые весной и летом украшены цветами.

Визитной карточкой Анси является "Pont des Amours" (Мост любви). Ходят легенды, что пары, которые поцелуются на нем, будут вместе навсегда. В городе в течение года проводится множество фестивалей, включая Венецианский карнавал, что является отсылкой к сходству города с Венецией.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vacations (@vacations)

В частности, с конца ноября до начала января, здесь организуют рождественскую ярмарку. На ней можно приобрести сувениры, вкусно поесть, покататься на катке и насладиться световым шоу.

Ранее мы рассказывали, что звезда "Форест Гампа" Том Хэнкс нашел идеальное место для спокойного отдыха, вдали от шумных и переполненных пляжей. Оно находится в Канаде.

Также мы писали о лучших зимних курортах Испании. Мягкий климат и отсутствие толп и шума в пик сезона делают эту страну идеальным вариантом для отпуска в декабре-феврале.

Франция путешествие отпуск туризм озеро Французские Альпы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
