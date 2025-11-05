Видео
Видео

Главная Путешествия Никаких штрафов — страна, где можно ездить с любой скоростью

Никаких штрафов — страна, где можно ездить с любой скоростью

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 05:12
обновлено: 16:00
Где не штрафуют за превышение скорости — уникальная страна в Европе
Мужчина за рулем. Фото: freepik.com

В Европе есть уникальная страна, где можно не бояться давить на педаль газа. Германия может похвастаться автобанами, на которых нет никаких ограничений скорости движения транспорта на определенных участках. Именно здесь водители могут ехать, не беспокоясь о том, что их поймают и оштрафуют на кругленькую сумму.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Рай для любителей скорости в Германии

Отмечается, что ограничения отсутствуют на 1/8 всех автобанов страны. На таких участках левая полоса используется только водителями, которые едут на максимальной скорости.

Однако главная опасность такого автобана заключается в том, что водители будут двигаться с очень разными скоростями. На автобанах с ограничениями нельзя превышать скорость 130 км/ч — об этом важно помнить.

Дебаты о том, следует ли сохранять политику без ограничений скорости в некоторых районах, продолжаются годами, и чиновники и автолюбители часто расходятся во мнениях по этому вопросу. В 2019 году немецкий бундестаг отклонил законопроект партии Зеленых о введении ограничения скорости в 130 км/ч на всех автобанах страны.

Ранее мы рассказывали, что звезда "Форест Гампа" Том Хэнкс нашел идеальное место для спокойного отдыха, вдали от шумных и переполненных пляжей. Оно находится в Канаде.

Также мы писали, что во Франции есть город, который называют "Венецией Альп". Он поражает своими каналами и аутентичными домиками пастельных цветов.

Германия путешествие авто штрафы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
