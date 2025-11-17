В Німеччині введений спеціальний збір за водовідведення дощової води Niederschlagswassergebühr

Дівчинка під дощем. Фото: Freepik

Податкова система Німеччини є складною структурою, в якій співіснують традиційні та унікальні податки. Для тих, хто не знайомий з місцевою бюрократією, орієнтуватися в ній може бути складно. Заселившись до одного з будинків у цій європейській країні ви можете навіть не здогадуватися, що вам доведеться платити за дощ.

Податки в Німеччині

Річ у тому, що через асфальтне покриття у великих містах дощовій воді складніше просочуватися в землю. Через це забруднюються водойми, а також стаються підтоплення.

Щоб зменшити негативний вплив на природу, в більшості німецьких міст запроваджено спеціальний збір за водовідведення дощової води Niederschlagswassergebühr. Його розмір складає від 0,5 до 2 євро за квадратний метр на рік. Хоча сума і невелика, проте за нерухомість із великою прибудинковою територією доведеться віддати декілька сотень євро.

Німці давно звикли до такого збору та нормально на нього реагують. Деякі мешканці встановлюють спеціальні зелені дахи, які вбирають воду, а також перфоровану бруківку, через яку може просочуватися дощова вода. Німців, які обрали такий екологічний підхід, держава звільняє від Niederschlagswassergebühr.

