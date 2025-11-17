Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Жителі Німеччини вимушені платити за дощ — деталі

Жителі Німеччини вимушені платити за дощ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 05:12
Оновлено: 15:23
В Німеччині введений спеціальний збір за водовідведення дощової води Niederschlagswassergebühr
Дівчинка під дощем. Фото: Freepik

Податкова система Німеччини є складною структурою, в якій співіснують традиційні та унікальні податки. Для тих, хто не знайомий з місцевою бюрократією, орієнтуватися в ній може бути складно. Заселившись до одного з будинків у цій європейській країні ви можете навіть не здогадуватися, що вам доведеться платити за дощ.

Новини.LIVE детальніше про це розкажуть.

Реклама
Читайте також:

Податки в Німеччині

Річ у тому, що через асфальтне покриття у великих містах дощовій воді складніше просочуватися в землю. Через це забруднюються водойми, а також стаються підтоплення.

Щоб зменшити негативний вплив на природу, в більшості німецьких міст запроваджено спеціальний збір за водовідведення дощової води Niederschlagswassergebühr. Його розмір складає від 0,5 до 2 євро за квадратний метр на рік. Хоча сума і невелика, проте за нерухомість із великою прибудинковою територією доведеться віддати декілька сотень євро.

Німці давно звикли до такого збору та нормально на нього реагують. Деякі мешканці встановлюють спеціальні зелені дахи, які вбирають воду, а також перфоровану бруківку, через яку може просочуватися дощова вода. Німців, які обрали такий екологічний підхід, держава звільняє від Niederschlagswassergebühr.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Європі є унікальна країна, де можна не боятися давити на педаль газу. Німеччина може похвалитися автобанами, на яких немає жодних обмежень швидкості руху транспорту на певних ділянках.

Також ми писали, що в турецькому Стамбулі були запроваджені нові обмеження для туристів, які перевозитимуть габаритні валізи у метро. За перевищення встановлених розмірів доведеться заплатити штраф.

Німеччина податки подорож дощ туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації