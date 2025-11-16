Вежа маяка Рістна в Естонії. Фото: visitestonia.com

У Балтійському морі є унікальний острів, де проводяться музичні фестивалі під відкритим небом і ростуть праліси. Більшість туристів ніколи не чули про це місце. На острові Гіюмаа в Естонії розташовані кілька історичних маяків і розлогі пляжі.

Про це пише The Sun.

Гіюмаа — другий за величиною острів Естонії, проте на ньому проживає менше 10 000 людей.

Більшу частину часу острів повністю занурений у темряву, якщо тільки не світять місяць і зірки, тому тут немає шуму та світлового забруднення. Туристи люблять це місце за спокій та затишні прогулянки лісом.

На Гіюмаа нескінченні пляжі — Торваніна, Луіджа та Рістна. Серфінгісти обожнюють пляж Рістна із величезними хвилями. Саме тут розташований один з історичних маяків острова. Вежа маяка Рістна була побудована у Франції в майстерні Гюстава Ейфеля —творця Ейфелевої вежі. Маяк працює і донині, але відкритий для відвідувачів тільки влітку.

Поруч також знаходиться маяк Кюпу, який є одним з найстаріших діючих маяків у світі. Відвідувачі можуть піднятися на вершину маяка і насолодитися краєвидами узбережжя.

Тут також розташована Лавандова ферма, де висаджено 20 тисяч кущів цієї рослини. Тут також можна придбати продукти, виготовлені з лаванди — джем, спеції та міцелярну воду.

На острові також протягом року проводиться низка фестивалів, серед яких Фестиваль льодової риболовлі в лютому — його програма включає низку зимових розваг на льоду. На Гіюміі також найкращі літні музичні фестивалі джазу, фольклору та клубної музики.

