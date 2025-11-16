Відео
Головна Мандри Острів маяків — маловідомий райський куточок в Європі

Острів маяків — маловідомий райський куточок в Європі

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 12:22
Оновлено: 09:59
Куди поїхати на відпочинок в Європі —  унікальний острів з маяками в Естонії
Вежа маяка Рістна в Естонії. Фото: visitestonia.com

У Балтійському морі є унікальний острів, де проводяться музичні фестивалі під відкритим небом і ростуть праліси. Більшість туристів ніколи не чули про це місце. На острові Гіюмаа в Естонії розташовані кілька історичних маяків і розлогі пляжі.

Про це пише The Sun.

Гіюмаа — другий за величиною острів Естонії, проте на ньому проживає менше 10 000 людей.

Більшу частину часу острів повністю занурений у темряву, якщо тільки не світять місяць і зірки, тому тут немає шуму та світлового забруднення. Туристи люблять це місце за спокій та затишні прогулянки лісом.

На Гіюмаа нескінченні пляжі — Торваніна, Луіджа та Рістна. Серфінгісти обожнюють пляж Рістна із величезними хвилями. Саме тут розташований один з історичних маяків острова. Вежа маяка Рістна була побудована у Франції в майстерні Гюстава Ейфеля —творця Ейфелевої вежі. Маяк працює і донині, але відкритий для відвідувачів тільки влітку.

Поруч також знаходиться маяк Кюпу, який є одним з найстаріших діючих маяків у світі. Відвідувачі можуть піднятися на вершину маяка і насолодитися краєвидами узбережжя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тут також розташована Лавандова ферма, де висаджено 20 тисяч кущів цієї рослини. Тут також можна придбати продукти, виготовлені з лаванди — джем, спеції та міцелярну воду.

На острові також протягом року проводиться низка фестивалів, серед яких Фестиваль льодової риболовлі в лютому —  його програма включає низку зимових розваг на льоду. На Гіюміі також найкращі літні музичні фестивалі джазу, фольклору та клубної музики.

Раніше ми розповідали, де можна відпочити людям літнього віку, окрім санаторіїв та пансіонатів. На території нашої країни багато унікальних місць для пенсіонерів.

Також ми писали про нове популярне місце, яке тільки набирає популярності серед туристів. Воно розташоване на берегах Атлантичного океану.

Естонія подорож Європа туризм острів
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
