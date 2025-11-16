Куда поехать на отдых в Европе — уникальный остров с маяками в Эстонии

Башня маяка Ристна в Эстонии. Фото: visitestonia.com

В Балтийском море есть уникальный остров, где проводятся музыкальные фестивали под открытым небом и растут пралеса. Большинство туристов никогда не слышали об этом месте. На острове Гиюмаа в Эстонии расположены несколько исторических маяков и раскидистые пляжи.

Гиюмаа — второй по величине остров Эстонии, однако на нем проживает менее 10 000 человек.

Большую часть времени остров полностью погружен в темноту, если только не светят луна и звезды, поэтому здесь нет шума и светового загрязнения. Туристы любят это место за спокойствие и уютные прогулки по лесу.

На Гиюмаа бесконечные пляжи — Торванина, Луиджа и Ристна. Серфингисты обожают пляж Ристна с огромными волнами. Именно здесь расположен один из исторических маяков острова. Башня маяка Ристна была построена во Франции в мастерской Гюстава Эйфеля — создателя Эйфелевой башни. Маяк работает и по сей день, но открыт для посетителей только летом.

Рядом также находится маяк Кюпу, который является одним из старейших действующих маяков в мире. Посетители могут подняться на вершину маяка и насладиться видами побережья.

Здесь также расположена Лавандовая ферма, где высажено 20 тысяч кустов этого растения. Здесь также можно приобрести продукты, изготовленные из лаванды — джем, специи и мицеллярную воду.

На острове также в течение года проводится ряд фестивалей, среди которых Фестиваль ледовой рыбалки в феврале — его программа включает ряд зимних развлечений на льду. На Гиюмии также лучшие летние музыкальные фестивали джаза, фольклора и клубной музыки.

