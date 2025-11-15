Где недорого отдохнуть в Европе и Азии в 2026 году - направления

Самые дешевые курорты в Европе и Азии — куда поехать
На третий год войны многие украинцы откладывают отпуск за границей из-за нехватки средств. Однако необязательно годами собирать деньги, ведь есть много стран в Европе и Азии, где можно недорого отдохнуть в уютном отеле и поужинать в приличном ресторане.
Редакция Новини.LIVE делится подборкой курортов, где можно восстановить силы не за все деньги мира.
Португалия
Аренда однокомнатной квартиры здесь стоит в среднем 800 до 1000 долларов в месяц, а счет за ужин на двоих — около 30-50 долларов. Именно в Португалии более 300 солнечных дней в году, а пляжи не хуже, чем в Испании.
Таиланд
Аренда жилья здесь вам в среднем обойдется в 400 долларов в месяц. В ресторане придется отдать около 20 долларов за одного человека. Именно в Таиланде можно снять целую виллу за 1000-1500 долларов. Кроме того, здесь доступные цены на рынке на экзотические овощи и фрукты.
Мексика
Аренда однокомнатной квартиры в одном из популярных мексиканских городов Плайея-дель-Кармене стоит от 500 до 700 долларов в месяц. На один прием пищи в ресторане здесь придется потратить ориентировочно 20-30 долларов. Однако учтите, что украинцам будет дорого добраться до этого популярного курорта.
Лаос
Аренда жилья в месяц здесь обойдется от 500 до 700 долларов, а продукты на рынках и ужины в ресторанах стоят копейки. Здесь уникальная живописная природа — горы, реки и леса. Также в Лаосе качественное медицинское обслуживание и приветливые местные жители.
Албания
Страна поражает живописными пляжами. Однокомнатная квартира вам обойдется здесь всего в 300 долларов, а ужин на двоих в роскошном ресторане обойдется — ориентировочно в 30 долларов. В Албании обязательно посетить древние руины в Бутринте, а также прогуляться по улочкам Гирокастра с древней османской архитектурой.
