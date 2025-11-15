Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Самые дешевые курорты в Европе и Азии — куда поехать

Самые дешевые курорты в Европе и Азии — куда поехать

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 06:12
обновлено: 21:22
Где недорого отдохнуть в Европе и Азии в 2026 году - направления
Пляж в Албании.Фото: tripadvisor.com

На третий год войны многие украинцы откладывают отпуск за границей из-за нехватки средств. Однако необязательно годами собирать деньги, ведь есть много стран в Европе и Азии, где можно недорого отдохнуть в уютном отеле и поужинать в приличном ресторане.

Редакция Новини.LIVE делится подборкой курортов, где можно восстановить силы не за все деньги мира.

Реклама
Читайте также:

Португалия

Аренда однокомнатной квартиры здесь стоит в среднем 800 до 1000 долларов в месяц, а счет за ужин на двоих — около 30-50 долларов. Именно в Португалии более 300 солнечных дней в году, а пляжи не хуже, чем в Испании.

ТОП-5 країн, в яких кожен українець відчує себе багатієм - фото 1
Пляж Лиссабона. Фото: bookaway.com

Таиланд

Аренда жилья здесь вам в среднем обойдется в 400 долларов в месяц. В ресторане придется отдать около 20 долларов за одного человека. Именно в Таиланде можно снять целую виллу за 1000-1500 долларов. Кроме того, здесь доступные цены на рынке на экзотические овощи и фрукты.

ТОП-5 країн, в яких кожен українець відчує себе багатієм - фото 2
Таиланд. Фото: natucate.com

Мексика

Аренда однокомнатной квартиры в одном из популярных мексиканских городов Плайея-дель-Кармене стоит от 500 до 700 долларов в месяц. На один прием пищи в ресторане здесь придется потратить ориентировочно 20-30 долларов. Однако учтите, что украинцам будет дорого добраться до этого популярного курорта.

ТОП-5 країн, в яких кожен українець відчує себе багатієм - фото 3
Побережье Плайея-дель-Кармене. Фото: wikipedia.org

Лаос

Аренда жилья в месяц здесь обойдется от 500 до 700 долларов, а продукты на рынках и ужины в ресторанах стоят копейки. Здесь уникальная живописная природа — горы, реки и леса. Также в Лаосе качественное медицинское обслуживание и приветливые местные жители.

ТОП-5 країн, в яких кожен українець відчує себе багатієм - фото 4
Лаос. Фото: fhi360.org

Албания

Страна поражает живописными пляжами. Однокомнатная квартира вам обойдется здесь всего в 300 долларов, а ужин на двоих в роскошном ресторане обойдется — ориентировочно в 30 долларов. В Албании обязательно посетить древние руины в Бутринте, а также прогуляться по улочкам Гирокастра с древней османской архитектурой.

ТОП-5 країн, в яких кожен українець відчує себе багатієм - фото 5
Побережье Албании. Фото: cntravellerme.com

Ранее мы рассказывали, где можно отдохнуть людям пожилого возраста, кроме санаториев и пансионатов. На территории нашей страны много уникальных мест для пенсионеров.

Также мы писали о новом популярном месте, которое только набирает популярность среди туристов. Оно расположено на берегах Атлантического океана.

путешествие Албания экономия курорты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации