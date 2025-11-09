Куда не стоит лететь на отдых на Гавайях — переполненный пляж Вайкикики

Пляж Вайкики на Гавайях. Фото: tripadvisor.com

Один из самых знаменитых пляжей мира неожиданно возглавил список худших пляжей мира. Несмотря на кристально чистую воду, белый песок и роскошные виды пляжа Вайкики на Гавайях, реальность может не соответствовать ожиданиям. Эксперты объяснили, почему не стоит тратить на него "кровно заработанные" и свое время.

Об этом пишет Daily Express.

Почему не стоит выбирать пляж Вайкики на Гавайях

Согласно анализу отзывов TripAdvisor проведенным компанией Cloudwards, пляж Вайкикики не оправдывает своей гламурной репутации.

Для анализа специалисты применяли ключевые слова, связанные с жалобами — "грязный", "переполненный", "длинные очереди", "шум" и "нарушения" и подсчитали общий балл недостатков курорта. Именно Вайкики возглавил рейтинг худших пляжей. Всего эксперты анализировали отзывы на 200 популярных пляжей мира.

Больше всего туристы жалуются на то, что пляж очень переполнен. Один из пользователей сети сравнил его с "человеческой банкой сардин".

