Куди не варто летіти на відпочинок на Гаваях — переповнений пляж Вайкікі

Один з найзнаменитіших пляжів світу неочікувано очолив список найгірших пляжів світу. Попри кришталево чисту воду, білий пісок та розкішні краєвиди пляжу Вайкікі на Гаваях, реальність може не відповідати очікуванням. Експерти пояснили, чому не варто витрачати на нього "кровно зароблені" та свій час.

Чому не варто обирати пляж Вайкікі на Гаваях

Згідно з аналізом відгуків TripAdvisor проведеним компанією Cloudwards, пляж Вайкікі не виправдовує своєї гламурної репутації.

Для аналізу фахівці застосовували ключові слова, пов'язані зі скаргами — "брудний", "переповнений", "довгі черги", "шум" і "порушення" та підрахували загальний бал недоліків курорту. Саме Вайкікі очолив рейтинг найгірших пляжів. Всього експерти аналізували відгуки на 200 популярних пляжів світу.

Найбільше туристи скаржаться на те, що пляж дуже переповнений. Один з користувачів мережі порівняв його із "людською банкою сардин".

