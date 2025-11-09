Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Відпустку буде зіпсовано — який пляж на Гаваях не варто обирати

Відпустку буде зіпсовано — який пляж на Гаваях не варто обирати

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 06:12
Оновлено: 19:14
Куди не варто летіти на відпочинок на Гаваях — переповнений пляж Вайкікі
Пляж Вайкікі на Гаваях. Фото: tripadvisor.com

Один з найзнаменитіших пляжів світу неочікувано очолив список найгірших пляжів світу. Попри кришталево чисту воду, білий пісок та розкішні краєвиди пляжу Вайкікі на Гаваях, реальність може не відповідати очікуванням. Експерти пояснили, чому не варто витрачати на нього "кровно зароблені" та свій час.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Чому не варто обирати пляж Вайкікі на Гаваях

Згідно з аналізом відгуків TripAdvisor проведеним компанією Cloudwards, пляж Вайкікі не виправдовує своєї гламурної репутації.

Для аналізу фахівці застосовували ключові слова, пов'язані зі скаргами — "брудний", "переповнений", "довгі черги", "шум" і "порушення" та підрахували загальний бал недоліків курорту. Саме Вайкікі очолив рейтинг найгірших пляжів. Всього експерти аналізували відгуки на 200 популярних пляжів світу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найбільше туристи скаржаться на те, що пляж дуже переповнений. Один з користувачів мережі порівняв його із "людською банкою сардин". 

Раніше ми розповідали, що зірка "Форест Гампа" Том Генкс знайшов ідеальне місце для спокійного відпочинку, далеко від галасливих та переповнених пляжів. Воно розташоване у Канаді.

Також ми писали про найпопулярніші курорти на Індійському океані — Маврикій та Гоа. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.

відпочинок подорож пляж туризм Гаваї
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації