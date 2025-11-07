Туристам назвали найкращий час для відпочинку у Таїланді

Краєвиди Таїланду. Фото: tripadvisor.com

Шовковисто-м'які пляжі, вкриті джунглями гори та неймовірно смачна їжа зробили Таїланд улюбленим місцем туристів. На цьому популярному курорті безліч розваг — нічні ринки, гучні водоспади, водні види спорту та інше. Саме зараз тут починається високий сезон, і ви зможете відпочити з комфортом.

Зима в Таїланді

Найкращий час для подорожей островами, фестивалів і підводного плавання в Андаманському морі — це сухий сезон, який триває з листопада по березень. Саме в цей час в Таїланді сонячна та спекотна погода із середньою температурою близько 27 °C і невеликою ймовірністю дощів.

Саме зима вважається найкращим часом для подорожей більшою частиною країни. Квітень — найспекотніший місяць у Таїланді, після чого наступає сезон дощів, що починається у травні та закінчується у жовтні.

В листопаді тут проходять фестивалі Yi Peng, під час якого учасники запускають у небо тисячі ліхтарів з рисового паперу, та Loy Krathong — коли кошики з бананового листя наповнюють квітами та запаленими свічками й запускають в озера, річки та канали. У січні китайський квартал Бангкока вражає драконами, барабанниками, сяйвом феєрверків і червоних ліхтарів.

Якщо ви не любите дощі, високу вологість — краще не плануйте свою подорож до Таїланду в серпні та вересні.

