Багато сонця без мусонів — коли краще летіти до Таїланду

Дата публікації: 7 листопада 2025 15:15
Оновлено: 14:46
Туристам назвали найкращий час для відпочинку у Таїланді
Краєвиди Таїланду. Фото: tripadvisor.com

Шовковисто-м'які пляжі, вкриті джунглями гори та неймовірно смачна їжа зробили Таїланд улюбленим місцем туристів. На цьому популярному курорті безліч розваг — нічні ринки, гучні водоспади, водні види спорту та інше. Саме зараз тут починається високий сезон, і ви зможете відпочити з комфортом.

Про це пише Lonely Planet.

Зима в Таїланді

Найкращий час для подорожей островами, фестивалів і підводного плавання в Андаманському морі — це сухий сезон, який триває з листопада по березень. Саме в цей час в Таїланді сонячна та спекотна погода із середньою температурою близько 27 °C і невеликою ймовірністю дощів.

Саме зима вважається найкращим часом для подорожей більшою частиною країни. Квітень — найспекотніший місяць у Таїланді, після чого наступає сезон дощів, що починається у травні та закінчується у жовтні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В листопаді тут проходять фестивалі Yi Peng, під час якого учасники запускають у небо тисячі ліхтарів з рисового паперу, та Loy Krathong — коли кошики з бананового листя наповнюють квітами та запаленими свічками й запускають в озера, річки та канали. У січні китайський квартал Бангкока вражає драконами, барабанниками, сяйвом феєрверків і червоних ліхтарів.

Якщо ви не любите дощі, високу вологість — краще не плануйте свою подорож до Таїланду в серпні та вересні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найзеленіший острів Канарських островів. Близько 11% його території охоплює густий лавровий ліс, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям. Це справжній рай для тих, хто мріє підкорити хвилі та опанувати серф.

подорож Таїланд відпустка зима курорти туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
