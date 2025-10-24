Відео
Зимова відпустка 2026 — які курорти обожнюють європейці

Зимова відпустка 2026 — які курорти обожнюють європейці

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 07:55
Оновлено: 17:33
Зимовий пляжний відпочинок 2026 — куди європейці літають у відпустку
Краєвиди Таїланду. Фото: tripadvisor.com

Ми змушені діставати з шафи зимовий одяг та термобілизну, проте мріємо про райські сонячні курорти. З грудня по березень тепло зберігається у південних широтах Землі, й найкраще планувати свою відпустку на свята саме в цих регіонах. Європейці обожнюють Таїланд, Мальдіви та Дубай.

Про це пише Traveller.

Читайте також:

Мальдіви

Європейці приїжджають сюди не тільки через природу цих островів, а й заради готелів і курортів, з екстравагантними віллами та водними гірками. Сервіс бездоганний, їжа варіюється від вечерь при свічках на піщаних мілинах до вишуканих меню в розкішному інтер'єрі. Окрім того, тут неймовірні заходи сонця. Середня температура в грудні тут 28°C.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maldives (@maldives)

Дубай

Якщо ви шукаєте місце, де цілий рік світить сонце, є бездоганні пляжі та бездоганний сервіс, то Дубай — це чудовий вибір. У центрі Дубая є не тільки скляні будівлі та торгові центри: Старий базар — це лабіринт блискучих прикрас та горщиків, а спокійна затока Дубай нагадує про часи до появи семизіркових готелів та критих гірськолижних схилів. Середня температура в грудні тут 26°C.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dubai (@dubai.uae.dxb)

Таїланд

Острови Таїланду — це мрія кожного, хто мріє про життя на безлюдному острові. Білий пісок, пляжні хатинки, гамак, що м'яко гойдається між двома пальмами, бірюзові хвилі плескаються об берег. Є десятки варіантів відпочинку на будь-який смак від супер-спа-центрів на Кох-Самуї до пляжного відпочинку на Кох-Ліпе. Середня температура в грудні тут 32°C.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найзеленіший острів Канарських островів. Близько 11% його території охоплює густий лавровий ліс, який входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Також ми писали, в якій європейській країні можна недорого відпочити українцям. Це справжній рай для тих, хто мріє підкорити хвилі та опанувати серф.

подорож Європа зима курорти туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
