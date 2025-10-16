Відпочинок на Тенерифе у листопаді 2025 року — чи можна купатись в морі

Краєвиди на Тенерифе. Фото: tripadvisor.com

На одному з найбільших Канарських островів Іспанії круглий рік панує літо, тож навіть у листопаді, коли в більшості європейських міст вже панує холод та зливи, на Тенерифе все ще можна поніжитися на сонечку. Цей курорт відомий своїми вражаючими вулканічними ландшафтами та тихими водами.

Чи можна купатись на Тенерифе в листопаді

На Тенерифе температура води з листопада по січень температура не опускається нижче 20 °C, а повітря — 24 °C. Однією з причин того, що тут майже цілий рік панує спека, є те, що острів розташований поблизу Північної Африки.

На курорті можна поспостерігати за дельфінами, що граються в морі, поки насолоджуватиметесь відпочинком біля басейну чи будете плавати у морі.

На Тенерифе є багато інших визначних пам'яток — парки Сіам та Рурал де Анага, пляж Плайя де лас Тересітас, а також гора Тіде. Острів також добре відомий своїми бурхливими вечірками. Нічне життя тут досить жваве і різноманітне, щоб задовольнити будь-який смак. На Тенерифе також знаходиться "найкращий аквапарк у світі" — Siam Park, який працює цілий рік.

На чорних піщаних пляжах, які є візитівкою острова, відкриваються приголомшливі краєвиди вулканічного узбережжя.

