Видео

Какая погода на Тенерифе в ноябре — можно ли купаться в океане

Дата публикации 16 октября 2025 07:55
Отдых на Тенерифе в ноябре 2025 года — можно ли купаться в море
Пейзажи на Тенерифе. Фото: tripadvisor.com

На одном из крупнейших Канарских островов Испании круглый год царит лето, поэтому даже в ноябре, когда в большинстве европейских городов уже царит холод и ливни, на Тенерифе все еще можно понежиться на солнышке. Этот курорт известен своими впечатляющими вулканическими ландшафтами и тихими водами.

Об этом пишет The Mirror UK.

Читайте также:

Можно ли купаться на Тенерифе в ноябре

На Тенерифе температура воды с ноября по январь температура не опускается ниже 20 °C, а воздуха — 24 °C. Одной из причин того, что здесь почти круглый год царит жара, является то, что остров расположен вблизи Северной Африки.

На курорте можно понаблюдать за дельфинами, играющими в море, пока будете наслаждаться отдыхом у бассейна или плавать в море.

На Тенерифе есть много других достопримечательностей — парки Сиам и Рурал де Анага, пляж Плайя де лас Тереситас, а также гора Тиде. Остров также хорошо известен своими бурными вечеринками. Ночная жизнь здесь достаточно оживленная и разнообразная, чтобы удовлетворить любой вкус. На Тенерифе также находится "лучший аквапарк в мире" — Siam Park, который работает круглый год.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Quentin (@quentbs)

На черных песчаных пляжах, которые являются визитной карточкой острова, открываются потрясающие виды вулканического побережья.

Напомним, ранее мы делились подборкой невероятной красоты островов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Они поражают белоснежными пляжами, бирюзовым океаном, тропической зеленью и неповторимой архитектурой.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране на свой вкус — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
