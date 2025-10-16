Отдых на Тенерифе в ноябре 2025 года — можно ли купаться в море

Пейзажи на Тенерифе. Фото: tripadvisor.com

На одном из крупнейших Канарских островов Испании круглый год царит лето, поэтому даже в ноябре, когда в большинстве европейских городов уже царит холод и ливни, на Тенерифе все еще можно понежиться на солнышке. Этот курорт известен своими впечатляющими вулканическими ландшафтами и тихими водами.

Можно ли купаться на Тенерифе в ноябре

На Тенерифе температура воды с ноября по январь температура не опускается ниже 20 °C, а воздуха — 24 °C. Одной из причин того, что здесь почти круглый год царит жара, является то, что остров расположен вблизи Северной Африки.

На курорте можно понаблюдать за дельфинами, играющими в море, пока будете наслаждаться отдыхом у бассейна или плавать в море.

На Тенерифе есть много других достопримечательностей — парки Сиам и Рурал де Анага, пляж Плайя де лас Тереситас, а также гора Тиде. Остров также хорошо известен своими бурными вечеринками. Ночная жизнь здесь достаточно оживленная и разнообразная, чтобы удовлетворить любой вкус. На Тенерифе также находится "лучший аквапарк в мире" — Siam Park, который работает круглый год.

На черных песчаных пляжах, которые являются визитной карточкой острова, открываются потрясающие виды вулканического побережья.

