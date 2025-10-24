Зимний пляжный отдых 2026 - куда европейцы летают в отпуск

Пейзажи Таиланда. Фото: tripadvisor.com

Мы вынуждены доставать из шкафа зимнюю одежду и термобелье, однако мечтаем о райских солнечных курортах. С декабря по март тепло сохраняется в южных широтах Земли, и лучше всего планировать свой отпуск на праздники именно в этих регионах. Европейцы обожают Таиланд, Мальдивы и Дубай.

Мальдивы

Европейцы приезжают сюда не только из-за природы этих островов, но и ради отелей и курортов, с экстравагантными виллами и водными горками. Сервис безупречен, еда варьируется от ужинов при свечах на песчаных отмелях до изысканных меню в роскошном интерьере. Кроме того, здесь невероятные закаты, средняя температура в декабре здесь 28°C.

Дубай

Если вы ищете место, где круглый год светит солнце, есть безупречные пляжи и безупречный сервис, то Дубай — это отличный выбор. В центре Дубая есть не только стеклянные здания и торговые центры: Старый базар — это лабиринт блестящих украшений и горшков, а спокойный залив Дубай напоминает о временах до появления семизвездочных отелей и крытых горнолыжных склонов. Средняя температура в декабре здесь 26°C.

Таиланд

Острова Таиланда — это мечта каждого, кто мечтает о жизни на необитаемом острове. Белый песок, пляжные домики, гамак, мягко качающийся между двумя пальмами, бирюзовые волны плещутся о берег. Есть десятки вариантов отдыха на любой вкус от супер-спа-центров на Кох-Самуи до пляжного отдыха на Кох-Липе. Средняя температура в декабре здесь 32°C.

