Много солнца без муссонов — когда лучше лететь в Таиланд

Дата публикации 7 ноября 2025 15:15
обновлено: 14:46
Туристам назвали лучшее время для отдыха в Таиланде
Пейзажи Таиланда. Фото: tripadvisor.com

Шелковисто-мягкие пляжи, покрытые джунглями горы и невероятно вкусная еда сделали Таиланд излюбленным местом туристов. На этом популярном курорте множество развлечений — ночные рынки, шумные водопады, водные виды спорта и прочее. Именно сейчас здесь начинается высокий сезон, и вы сможете отдохнуть с комфортом.

Об этом пишет Lonely Planet.

Читайте также:

Зима в Таиланде

Лучшее время для путешествий по островам, фестивалей и подводного плавания в Андаманском море — это сухой сезон, который длится с ноября по март. Именно в это время в Таиланде солнечная и жаркая погода со средней температурой около 27 °C и небольшой вероятностью дождей.

Именно зима считается лучшим временем для путешествий по большей части страны. Апрель — самый жаркий месяц в Таиланде, после чего наступает сезон дождей, который начинается в мае и заканчивается в октябре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ноябре здесь проходят фестивали Yi Peng, во время которого участники запускают в небо тысячи фонарей из рисовой бумаги, и Loy Krathong — когда корзины из банановых листьев наполняют цветами и зажженными свечами и запускают в озера, реки и каналы. В январе китайский квартал Бангкока поражает драконами, барабанщиками, сиянием фейерверков и красных фонарей.

Если вы не любите дожди, высокую влажность — лучше не планируйте свое путешествие в Таиланд в августе и сентябре.

Напомним, ранее мы рассказывали о самом зеленом острове Канарских островов. Около 11% его территории охватывает густой лавровый лес, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также мы писали, в какой европейской стране можно недорого отдохнуть украинцам. Это настоящий рай для тех, кто мечтает покорить волны и освоить серф.

путешествие Таиланд отпуск зима курорты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
