Де недорого відпочити в Європі та Азії у 2026 році — напрямки

Пляж в Албанії.Фото: tripadvisor.com

На третій рік війни багато українців відкладають відпустку за кордоном через брак коштів. Проте необов'язково роками збирати гроші, адже є багато країн в Європі та Азії, де можна недорого відпочити в затишному готелі та повечеряти в пристойному ресторані.

Редакція Новини.LIVE ділиться підбіркою курортів, де можна відновити сили не за всі гроші світу.

Португалія

Оренда однокімнатної квартири тут вартує в середньому 800 до 1000 доларів на місяць, а рахунок за вечерю на двох — близько 30-50 доларів. Саме в Португалії понад 300 сонячних днів на рік, а пляжі не гірші, ніж в Іспанії.

Пляж Лісабону. Фото: bookaway.com

Таїланд

Оренда житла тут вам у середньому обійдеться в 400 доларів на місяць. В ресторані доведеться віддати близько 20 доларів за одну людину. Саме в Таїланді можна зняти цілу віллу за 1000-1500 доларів. Окрім того, тут доступні ціни на ринку на екзотичні овочі та фрукти.

Таїланд. Фото: natucate.com

Мексика

Оренда однокімнатної квартири в одному з популярних мексиканських міст Плаєя-дель-Карменє вартує від 500 до 700 доларів на місяць. На один прийом їжі в ресторані тут доведеться витратити орієнтовно 20-30 доларів. Проте врахуйте, що українцям буде дорого дістатися до цього популярного курорту.

Узбережжя Плаєя-дель-Карменє. Фото: wikipedia.org

Лаос

Оренда житла на місяць тут обійдеться від 500 до 700 доларів, а продукти на ринках та вечері в ресторанах вартують копійки. Тут унікальна мальовничою природою — горами, річками та лісами. Також в Лаосі якісне медичне обслуговування та привітні місцеві мешканці.

Лаос. Фото: fhi360.org

Албанія

Країна вражає мальовничими пляжами. Однокімнатна квартира вам обійдеться тут всього у 300 доларів, а вечеря на двох в розкішному ресторані обійдеться — орієнтовно у 30 доларів. В Албанії обов'язково відвідати стародавні руїни в Бутрінті, а також прогулятися вуличками Гірокастра із давньою османською архітектурою.

Узбережжя Албанії. Фото: cntravellerme.com

