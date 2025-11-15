Відео
Найдешевші курорти в Європі та Азії — куди поїхати

Найдешевші курорти в Європі та Азії — куди поїхати

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 06:12
Оновлено: 21:22
Де недорого відпочити в Європі та Азії у 2026 році — напрямки
Пляж в Албанії.Фото: tripadvisor.com

На третій рік війни багато українців відкладають відпустку за кордоном через брак коштів. Проте необов'язково роками збирати гроші, адже є багато країн в Європі та Азії, де можна недорого відпочити в затишному готелі та повечеряти в пристойному ресторані. 

Редакція Новини.LIVE ділиться підбіркою курортів, де можна відновити сили не за всі гроші світу.

Читайте також:

Португалія

Оренда однокімнатної квартири тут вартує в середньому 800 до 1000 доларів на місяць, а рахунок за вечерю на двох — близько 30-50 доларів. Саме в Португалії понад 300 сонячних днів на рік, а пляжі не гірші, ніж в Іспанії.

ТОП-5 країн, в яких кожен українець відчує себе багатієм - фото 1
Пляж Лісабону. Фото: bookaway.com

Таїланд

Оренда житла тут вам у середньому обійдеться в 400 доларів на місяць. В ресторані доведеться віддати близько 20 доларів за одну людину. Саме в Таїланді можна зняти цілу віллу за 1000-1500 доларів. Окрім того, тут доступні ціни на ринку на екзотичні овочі та фрукти.

ТОП-5 країн, в яких кожен українець відчує себе багатієм - фото 2
Таїланд. Фото: natucate.com

Мексика

Оренда однокімнатної квартири в одному з популярних мексиканських міст Плаєя-дель-Карменє вартує від 500 до 700 доларів на місяць. На один прийом їжі в ресторані тут доведеться витратити орієнтовно 20-30 доларів. Проте врахуйте, що українцям буде дорого дістатися до цього популярного курорту.

ТОП-5 країн, в яких кожен українець відчує себе багатієм - фото 3
Узбережжя Плаєя-дель-Карменє. Фото: wikipedia.org

Лаос

Оренда житла на місяць тут обійдеться від 500 до 700 доларів, а продукти на ринках та вечері в ресторанах вартують копійки. Тут унікальна  мальовничою природою —  горами, річками та лісами. Також в Лаосі якісне медичне обслуговування та привітні місцеві мешканці.

ТОП-5 країн, в яких кожен українець відчує себе багатієм - фото 4
Лаос. Фото: fhi360.org

Албанія

Країна вражає мальовничими пляжами. Однокімнатна квартира вам обійдеться тут всього у 300 доларів, а вечеря на двох в розкішному ресторані обійдеться — орієнтовно у 30 доларів. В Албанії обов'язково відвідати стародавні руїни в Бутрінті, а також прогулятися вуличками Гірокастра із давньою османською архітектурою. 

ТОП-5 країн, в яких кожен українець відчує себе багатієм - фото 5
Узбережжя Албанії. Фото: cntravellerme.com

Раніше ми розповідали, де можна відпочити людям літнього віку, окрім санаторіїв та пансіонатів. На території нашої країни багато унікальних місць для пенсіонерів.

Також ми писали про нове популярне місце, яке тільки набирає популярності серед туристів. Воно розташоване на берегах Атлантичного океану.

подорож Албанія економія курорти туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
