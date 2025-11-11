Де відпочити пенсіонерам восени 2025 — локації та напрямки

Пенсіонери на відпочинку. Фото: freepik.com

Багато українців помилково думають про те, що відпустка після 60 років — це лише про санаторії, лікувальні процедури та води. Вихід на пенсію — це чудовий час, щоб приділити собі час та відкрити щось нове. На території нашої країни багато унікальних місць, які ідеально підійдуть для відпочинку літніх людей.

Підбіркою напрямків та локацій для пенсіонерів поділився OBOZ.UA.

Відкривайте нові українські міста

Заплануйте коротеньку подорож на вікенд до Києва, Львову чи Одеси. Заздалегідь сплануйте, які парки чи музеї ви б хотіли відвідати. Щоб було легше "витягти" себе у нове місто, заплануйте поїздку до якоїсь події (день міста чи футбольний матч) чи придбайте квитки на цікаву виставу.

Заплануйте візит у гори

Враховуйте, що підйом на вершини піднімає тиск, а тому краще розпочати прогулянки Українськими Карпатами із пологих підйомів. Якщо будете вперше підніматися на гори — краще плануйте поїздку на весняно-літній період. Восени та взимку опади додають перешкод на схилах. Взимку можна чудово відпочити у готелях зі СПА. Відновити сили у термальних водах можна у Східниці, Косино та Велятино.

Насолодіться природою на фермі чи в екопарку

Такий варіант відпочинку ідеально підійде для тих, хто живе у великих містам та втомився від стрімкого ритму життя. На Кіровоградщині є екоферма у Климівці де є можливість скуштувати домашні страви, відвідати контактний зоопарк, порибалити та пограти у більярд.

Відкривайте нові страви у дегустаційному турі

Це цікавий спосіб провести день у новому місці та спробувати щось нове. Зокрема, на Закарпатті повно пропозицій, де ви зможете скуштувати домашнє вино та страви гуцульської кухні — від бограча до дерунів.

