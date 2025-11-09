Де побувати восени 2025 — найкращі замки в Україні (фото)

Замок Паланок восени. Фото: facebook.com/khustpharm

Україна — це не лише про мальовничі ліси та Карпати. На території нашої країни багато унікальних замків, стіни яких зберігають пам'ять про історичні битви та відкриття. Подорожуючи та досліджуючи ці локації ти ніби гортаєш сторінки "живого" підручника — величні мури, башти та види.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які цікаві замки та фортеці варто відвідати в Україні.

Замок графів Шенборнів на Закарпатті

Він розташований в мальовничому урочищі Берегвар. Був побудований у XIX столітті у неоромантичному стилі. Нині в його стінах розташований санаторій "Карпати". На його території висаджені рідкісні хвойні дерева, які доповнює невелике красиве озеро. Замок прикрашений старовинними барельєфами, флюгерами та вітражами на тему родової геральдики графів Шенборнів.

Замок графів Шенборнів. Фото: з відкритих джерел

Хотинська фортеця в Чернівецькій області

Вона розташована на березі Дністра в місті Хотин. Її могутні стіни пережили багато видатних подій і битв. З її вершини відкривається неймовірний краєвид на Дністровський каньйон.

Замок Сент-Міклош

Замок розташований у смт Чинадійово поблизу міста Мукачево на Закарпатті. Він був збудований приблизно у XIV—XIX століттях. Цей замок також належав графам Шенборнам. Із цим замком пов'язана моторошна легенда про те, що в його стінах була замурована людина. Нібито в давні часи наші предки вважали, що такий спосіб допоможе замку простояти якнайдовше.

Луцький замок на Волині

Він є одним із найвеличніших та найдавніших пам'яток. Замок був збудований у XIV столітті за наказом короля Русі Любарта. Його стіни були свідками багатьох боїв, проте він добре зберігся до наших часів. На екскурсію краще виділяти весь день, адже вам точно буде цікаво поринути в історію цієї архітектурної пам'ятки.

Замок Паланок в Мукачеві

Його точний вік невідомий, проте споруда згадується в літописах XI століття. Замок був побудований на горі вулканічного походження. Його територія вражає. Історики розповідають, що в замку існував так званий "коридор смерті", який захищав замок від ворожих військ. Коли ворог заходив — його стінки зачинялись і їм на голову починав литися окріп та гаряча смола.

З бастіонів замку відкривається неймовірний краєвид на Мукачево та околиці міста.

Замок Паланок. Фото: з відкритих джерел

