Де побувати в Карпатах восени 2025 року — 3 оглядові майданчики

Краєвиди осінніх Карпат. Фото: РБК-Україна

Осінь — це не лише час для вечорів із пледами, теплим чаєм та серіалами. Саме в цей період природа в Українських Карпатах вдягає ошатні жовтогарячі барви, а повітря стає прохолодним. Саме оглядові майданчики по-новому відкриють для вас красу гір та схилів і закохають у цей неймовірний регіон.

Про локації оглядових майданчиків в Карпатських горах розповідає видання OBOZ.UA.

Оглядовий майданчик у селищі Поляниця

Поблизу селища розташовані два оглядових майданчики: гірський та оглядовий. Перший можна відвідати дорогою на Буковель, а другий розташований на верхній точці витягу № 1. Вартість входу на оглядовий майданчик така ж, як і на підіймачі в Буковелі навесні — 400 гривень.

Оглядовий майданчик в селищі Рибник

Цю локацію відкрили лише два роки тому. В селищі Рибник мандрівники зможуть не лише насолодитися природою Карпат, а й прогулятися найдовшим пішохідним мостом Львівщини. Майданчик споруджено над прірвою, що додає адреналіну.

Оглядовий майданчик на горі Явірник

З майданчика Явірник–Ґорґан відкривається неймовірний краєвид на гору Синяк, Довбушанку, Чорногірський масив та Говерлу. Маршрут стартує від сувенірного ринку в Яремче і сягає 15 кілометрів. Це доволі важке випробування для новачків, адже на маршруті багато крутих схилів та підйомів.

