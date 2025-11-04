Где побывать в Карпатах осенью 2025 года - 3 смотровые площадки

Пейзажи осенних Карпат. Фото: РБК-Украина

Осень — это не только время для вечеров с пледами, теплым чаем и сериалами. Именно в этот период времени природа в Украинских Карпатах надевает нарядные оранжевые краски, а воздух становится прохладным. Именно смотровые площадки по-новому откроют для вас красоту гор и склонов и влюбят в этот невероятный регион.

О локациях смотровых площадок в Карпатских горах рассказывает издание OBOZ.UA.

Смотровая площадка в поселке Поляница

Вблизи поселка расположены две смотровые площадки: горная и смотровая. Первую можно посетить по дороге на Буковель, а вторая расположена на верхней точке подъемника № 1. Стоимость входа на смотровую площадку такая же, как и на подъемнике в Буковеле весной — 400 гривен.

Смотровая площадка в поселке Рыбник

Эту локацию открыли всего два года назад. В поселке Рыбник путешественники смогут не только насладиться природой Карпат, но и прогуляться самым длинным пешеходным мостом Львовщины. Площадка построена над пропастью, что добавляет адреналина.

Смотровая площадка на горе Яворник

С площадки Яворник-Горган открывается невероятный вид на гору Синяк, Довбушанку, Черногорский массив и Говерлу. Маршрут стартует от сувенирного рынка в Яремче и достигает 15 километров. Это довольно тяжелое испытание для новичков, ведь на маршруте много крутых склонов и подъемов.

