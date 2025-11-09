Где побывать осенью 2025 — лучшие замки в Украине (фото)

Замок Паланок осенью. Фото: facebook.com/khustpharm

Украина — это не только о живописных лесах и Карпатах. На территории нашей страны много уникальных замков, стены которых хранят память об исторических битвах и открытиях. Путешествуя и исследуя эти локации ты будто листаешь страницы "живого" учебника - величественные стены, башни и виды.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие интересные замки и крепости стоит посетить в Украине.

Замок графов Шенборнов на Закарпатье

Он расположен в живописном урочище Берегвар. Был построен в XIX веке в неоромантическом стиле. Сейчас в его стенах расположен санаторий "Карпаты". На его территории высажены редкие хвойные деревья, которые дополняет небольшое красивое озеро. Замок украшен старинными барельефами, флюгерами и витражами на тему родовой геральдики графов Шенборнов.

Замок графов Шенборнов. Фото: из открытых источников

Хотинская крепость в Черновицкой области

Она расположена на берегу Днестра в городе Хотин. Ее мощные стены пережили много выдающихся событий и сражений. С ее вершины открывается невероятный вид на Днестровский каньон.

Замок Сент-Миклош

Замок расположен в пгт Чинадиево вблизи города Мукачево на Закарпатье. Он был построен примерно в XIV-XIX веках. Этот замок также принадлежал графам Шенборнам. С этим замком связана жуткая легенда о том, что в его стенах был замурован человек. Якобы в давние времена наши предки считали, что такой способ поможет замку простоять как можно дольше.

Луцкий замок на Волыни

Он является одним из величайших и древнейших памятников. Замок был построен в XIV веке по приказу короля Руси Любарта. Его стены были свидетелями многих боев, однако он хорошо сохранился до наших дней. На экскурсию лучше выделять весь день, ведь вам точно будет интересно окунуться в историю этой архитектурной достопримечательности.

Замок Паланок в Мукачево

Его точный возраст неизвестен, однако сооружение упоминается в летописях XI века. Замок был построен на горе вулканического происхождения. Его территория впечатляет. Историки рассказывают, что в замке существовал так называемый "коридор смерти", который защищал замок от вражеских войск. Когда враг заходил — его стенки закрывались и им на голову начинал литься кипяток и горячая смола.

С бастионов замка открывается невероятный вид на Мукачево и окрестности города.

Замок Паланок. Фото: из открытых источников

