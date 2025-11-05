Куда поехать в Карпатах — уникальные Урицкие скалы

Природное чудо Карпат, которое должен посетить каждый турист
Среди густых лесов и мощных гор спрятано настоящее чудо природы — Урицкие скалы, которые являются частью Национального парка "Сколевские Бескиды". Здесь можно прекрасно восстановить силы среди тишины и насладиться красотой Карпат. Это место менее популярно, чем Буковель и Яремче — здесь нет толп туристов, грязи и шума.
Где найти Урицкие скалы
Это природное сокровище, которое образовалось более 20 миллионов лет назад, расположено на Львовщине вблизи села Урич в Сколевском районе. К нему можно добраться на авто или автобусе, дальше к скалам придется идти около 2 километров пешком.
Недалеко от него расположена наскальная крепость Тустань и именно она собирает много туристов. Благодаря тому, что сюда почти не доходят путешественники, Урицкие скалы сохранили свою природу первозданную красоту.
Легенды об Урицких скалах
Гигантские глыбы, высота которых достигает 30 метров, напоминают стены древних каменных крепостей. Местные жители верят, что раньше на месте скал было языческое святилище и это место имею магическую силу. Также ходят легенды, что скалы прячут сокровища князей, которые прятались в их стенах от захватчиков и врагов.
