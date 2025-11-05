Видео
Главная Путешествия Природное чудо Карпат, которое должен посетить каждый турист

Природное чудо Карпат, которое должен посетить каждый турист

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 18:12
обновлено: 14:14
Куда поехать в Карпатах — уникальные Урицкие скалы
Урицкие скалы. Фото: khers-on.com

Среди густых лесов и мощных гор спрятано настоящее чудо природы — Урицкие скалы, которые являются частью Национального парка "Сколевские Бескиды". Здесь можно прекрасно восстановить силы среди тишины и насладиться красотой Карпат. Это место менее популярно, чем Буковель и Яремче — здесь нет толп туристов, грязи и шума.

Об этой невероятной локации рассказало издание РБК-Украина.

Где найти Урицкие скалы

Это природное сокровище, которое образовалось более 20 миллионов лет назад, расположено на Львовщине вблизи села Урич в Сколевском районе. К нему можно добраться на авто или автобусе, дальше к скалам придется идти около 2 километров пешком.

Недалеко от него расположена наскальная крепость Тустань и именно она собирает много туристов. Благодаря тому, что сюда почти не доходят путешественники, Урицкие скалы сохранили свою природу первозданную красоту.

Урицькі скелі - фото 1
Урицкие скалы. Фото: facebook.com/derjgeokadastr

Легенды об Урицких скалах

Гигантские глыбы, высота которых достигает 30 метров, напоминают стены древних каменных крепостей. Местные жители верят, что раньше на месте скал было языческое святилище и это место имею магическую силу. Также ходят легенды, что скалы прячут сокровища князей, которые прятались в их стенах от захватчиков и врагов.

Ранее турист поделился подборкой недооцененных городов в Украине для идеального осеннего отпуска. Их можно посетить вместе с семьей и друзьями и восстановить силы после тяжелых будней.

Также мы писали о лучших смотровых площадках в Карпатах, с которых открываются невероятные виды. Некоторые из них только для экстремалов — они построены прямо над пропастью.

путешествие Карпаты природа осень туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
