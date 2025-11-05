Куди поїхати в Карпатах — унікальні Урицькі скелі

Урицькі скелі. Фото: khers-on.com

Серед густих лісів та могутніх гір заховане справжнє диво природи — Урицькі скелі, які є частиною Національного парку "Сколівські Бескиди". Тут можна чудово відновити сили серед тиші та насолодитися красою Карпат. Це місце менш популярне за Буковель та Яремче — тут немає натовпів туристів, бруду та шуму.

Про цю неймовірну локацію розповіло видання РБК-Україна.

Де знайти Урицькі скелі

Цей природний скарб, який утворився понад 20 мільйонів років тому, розташований на Львівщині поблизу села Урич у Сколівському районі. Туди можна дістатися на авто чи автобусі, далі до скель доведеться йти близько 2 кілометрів пішки.

Недалеко від нього розташована наскельна фортеця Тустань і саме вона збирає багато туристів. Завдяки тому, що сюди майже не доходять мандрівники, Урицькі скелі зберегли свою природу первісну красу.

Урицькі скелі. Фото: facebook.com/derjgeokadastr

Легенди про Урицькі скелі

Велетенські брили, висота яких сягає 30 метрів, нагадують стіни стародавніх кам'яних фортець. Місцеві мешканці вірять, що раніше на місці скель було язичницьке святилище і це місце має магічну силу. Також ходять легенди, що скелі ховають скарби князів, які ховались у їх стінах від загарбників та ворогів.

