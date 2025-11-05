Куди поїхати в Карпатах — унікальні Урицькі скелі

Природне диво Карпат, яке має відвідати кожен турист
Серед густих лісів та могутніх гір заховане справжнє диво природи — Урицькі скелі, які є частиною Національного парку "Сколівські Бескиди". Тут можна чудово відновити сили серед тиші та насолодитися красою Карпат. Це місце менш популярне за Буковель та Яремче — тут немає натовпів туристів, бруду та шуму.
Де знайти Урицькі скелі
Цей природний скарб, який утворився понад 20 мільйонів років тому, розташований на Львівщині поблизу села Урич у Сколівському районі. Туди можна дістатися на авто чи автобусі, далі до скель доведеться йти близько 2 кілометрів пішки.
Недалеко від нього розташована наскельна фортеця Тустань і саме вона збирає багато туристів. Завдяки тому, що сюди майже не доходять мандрівники, Урицькі скелі зберегли свою природу первісну красу.
Легенди про Урицькі скелі
Велетенські брили, висота яких сягає 30 метрів, нагадують стіни стародавніх кам'яних фортець. Місцеві мешканці вірять, що раніше на місці скель було язичницьке святилище і це місце має магічну силу. Також ходять легенди, що скелі ховають скарби князів, які ховались у їх стінах від загарбників та ворогів.
