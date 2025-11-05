Відео
Україна
Природне диво Карпат, яке має відвідати кожен турист

Природне диво Карпат, яке має відвідати кожен турист

Дата публікації: 5 листопада 2025 18:12
Оновлено: 14:14
Куди поїхати в Карпатах — унікальні Урицькі скелі
Урицькі скелі. Фото: khers-on.com

Серед густих лісів та могутніх гір заховане справжнє диво природи  — Урицькі скелі, які є частиною Національного парку "Сколівські Бескиди". Тут можна чудово відновити сили серед тиші та насолодитися красою Карпат. Це місце менш популярне за Буковель та Яремче — тут немає натовпів туристів, бруду та шуму.

Про цю неймовірну локацію розповіло видання РБК-Україна.

Читайте також:

Де знайти Урицькі скелі

Цей природний скарб, який утворився понад 20 мільйонів років тому, розташований на Львівщині поблизу села Урич у Сколівському районі. Туди можна дістатися на авто чи автобусі, далі до скель доведеться йти близько 2 кілометрів пішки.

Недалеко від нього розташована наскельна фортеця Тустань і саме вона збирає багато туристів. Завдяки тому, що сюди майже не доходять мандрівники, Урицькі скелі зберегли свою природу первісну красу.

Урицькі скелі - фото 1
Урицькі скелі. Фото: facebook.com/derjgeokadastr

Легенди про Урицькі скелі

Велетенські брили, висота яких сягає 30 метрів, нагадують стіни стародавніх кам'яних фортець. Місцеві мешканці вірять, що раніше на місці скель було язичницьке святилище і це місце має магічну силу. Також ходять легенди, що скелі ховають скарби князів, які ховались у їх стінах від загарбників та ворогів.

Раніше турист поділився підбіркою недооцінених міст в Україні для ідеальної осінньої відпустки. Їх можна відвідати разом з родиною та друзями й відновити сили після важких буднів. 

Також ми писали про кращі оглядові майданчики в Карпатах, з яких відкриваються неймовірні краєвиди. Деякі з них лише для екстремалів — вони побудовані просто над прірвою.

подорож Карпати природа осінь туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
