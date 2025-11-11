Где отдохнуть пенсионерам осенью 2025 — локации и направления

Пенсионеры на отдыхе. Фото: freepik.com

Многие украинцы ошибочно думают о том, что отпуск после 60 лет — это только о санаториях, лечебных процедурах и водах. Выход на пенсию — это отличное время, чтобы уделить себе время и открыть что-то новое. На территории нашей страны много уникальных мест, которые идеально подойдут для отдыха пожилых людей.

Подборкой направлений и локаций для пенсионеров поделился OBOZ.UA.

Открывайте новые украинские города

Запланируйте коротенькое путешествие на уикенд в Киев, Львов или Одессу. Заранее спланируйте, какие парки или музеи вы бы хотели посетить. Чтобы было легче "вытащить" себя в новый город, запланируйте поездку к какому-то событию (день города или футбольный матч) или приобретите билеты на интересный спектакль.

Запланируйте визит в горы

Учитывайте, что подъем на вершины поднимает давление, а потому лучше начать прогулки по Украинским Карпатам с пологих подъемов. Если будете впервые подниматься в горы — лучше планируйте поездку на весенне-летний период. Осенью и зимой осадки добавляют препятствий на склонах. Зимой можно прекрасно отдохнуть в отелях со СПА. Восстановить силы в термальных водах можно в Сходнице, Косино и Велятино.

Насладитесь природой на ферме или в экопарке

Такой вариант отдыха идеально подойдет для тех, кто живет в больших городах и устал от стремительного ритма жизни. На Кировоградщине есть экоферма в Климовке, где можно попробовать домашние блюда, посетить контактный зоопарк, порыбачить и поиграть в бильярд.

Открывайте новые блюда в дегустационном туре

Это интересный способ провести день в новом месте и попробовать что-то новое. В частности, на Закарпатье полно предложений, где вы сможете попробовать домашнее вино и блюда гуцульской кухни — от бограча до дерунов.

