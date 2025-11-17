Видео
Видео

Главная Путешествия Жители Германии вынуждены платить за дождь — детали

Жители Германии вынуждены платить за дождь — детали

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 05:12
обновлено: 12:09
В Германии введен специальный сбор за водоотвод дождевой воды Niederschlagswassergebühr
Девочка под дождем. Фото: Freepik

Налоговая система Германии представляет собой сложную структуру, в которой сосуществуют традиционные и уникальные налоги. Для тех, кто не знаком с местной бюрократией, ориентироваться в ней может быть сложно. Заселившись в один из домов в этой европейской стране вы можете даже не догадываться, что вам придется платить за дождь.

Новини.LIVE подробнее об этом расскажут.

Налоги в Германии

Дело в том, что из-за асфальтового покрытия в больших городах дождевой воде сложнее просачиваться в землю. Из-за этого загрязняются водоемы, а также происходят подтопления.

Чтобы уменьшить негативное влияние на природу, в большинстве немецких городов введен специальный сбор за водоотвод дождевой воды Niederschlagswassergebühr. Его размер составляет от 0,5 до 2 евро за квадратный метр в год. Хотя сумма и небольшая, однако за недвижимость с большой придомовой территорией придется отдать несколько сотен евро.

Немцы давно привыкли к такому сбору и нормально на него реагируют. Некоторые жители устанавливают специальные зеленые крыши, которые впитывают воду, а также перфорированную брусчатку, через которую может просачиваться дождевая вода. Немцев, которые выбрали такой экологический подход, государство освобождает от Niederschlagswassergebühr.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Европе есть уникальная страна, где можно не бояться давить на педаль газа. Германия может похвастаться автобанами, на которых нет никаких ограничений скорости движения транспорта на определенных участках.

Также мы писали, что в турецком Стамбуле были введены новые ограничения для туристов, которые будут перевозить габаритные чемоданы в метро. За превышение установленных размеров придется заплатить штраф.

Германия налоги путешествие дождь туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
