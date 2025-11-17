В Германии введен специальный сбор за водоотвод дождевой воды Niederschlagswassergebühr

Девочка под дождем. Фото: Freepik

Налоговая система Германии представляет собой сложную структуру, в которой сосуществуют традиционные и уникальные налоги. Для тех, кто не знаком с местной бюрократией, ориентироваться в ней может быть сложно. Заселившись в один из домов в этой европейской стране вы можете даже не догадываться, что вам придется платить за дождь.

Новини.LIVE подробнее об этом расскажут.

Налоги в Германии

Дело в том, что из-за асфальтового покрытия в больших городах дождевой воде сложнее просачиваться в землю. Из-за этого загрязняются водоемы, а также происходят подтопления.

Чтобы уменьшить негативное влияние на природу, в большинстве немецких городов введен специальный сбор за водоотвод дождевой воды Niederschlagswassergebühr. Его размер составляет от 0,5 до 2 евро за квадратный метр в год. Хотя сумма и небольшая, однако за недвижимость с большой придомовой территорией придется отдать несколько сотен евро.

Немцы давно привыкли к такому сбору и нормально на него реагируют. Некоторые жители устанавливают специальные зеленые крыши, которые впитывают воду, а также перфорированную брусчатку, через которую может просачиваться дождевая вода. Немцев, которые выбрали такой экологический подход, государство освобождает от Niederschlagswassergebühr.

