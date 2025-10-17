Видео
Главная Путешествия Польша анонсировала новые поезда в Украину — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 18:12
обновлено: 18:30
Польша добавила новые поезда в Украину — направления и когда будут курсировать
Поезд в Польше. Фото: comparic.pl

Железнодорожные рейсы между Украиной и Европой очень популярны, ведь из-за закрытого неба многие наши путешественники вынуждены летать из аэропортов других стран. Чтобы еще немного упростить путешествия украинцам, Польша с декабря этого года добавит еще три новых рейса международных поездов PKP Intercity.

Об этом сообщает Sektor kolejowy.

Новые рейсы из Польши в Украину

В общем Польша добавила 17 новых международных направлений, три из которых — в Украину. В частности, каждые 2 часа поезд будет курсировать из Варшавы в Берлин, каждые 4 часа из Кракова в Вену, а также из Кракова в Варшаву и Прагу.

Благодаря сотрудничеству PKP Intercity и Укрзализныци между Украиной и Польшей к 10 уже существующим было добавлено три новых железнодорожных сообщения: поезд Хелм — Харьков (будет курсировать через п/п Дорогуск-Ягодин) и два поезда направлением Перемышль — Харьков (будет курсировать через п/п Перемышль/Медика-Мостиска). Новые маршруты будут курсировать уже с 14 декабря.

None - фото 1
Новые рейсы из Польши. Фото: sektorkolejowy.pl

Ранее мы рассказывали, что у пенсионеров есть льготы на Укрзализныце. Известно, кто может ими воспользоваться в октябре.

Также мы писали, что Укрзализныця добавила региональные поезда до любимого многими украинцами курорта Ворохта, которые будут курсировать с 17 по 19 октября. Билеты на эти направления уже доступны в приложении, на сайте и кассах Укрзализныци.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
