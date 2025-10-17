Польша добавила новые поезда в Украину — направления и когда будут курсировать

Поезд в Польше. Фото: comparic.pl

Железнодорожные рейсы между Украиной и Европой очень популярны, ведь из-за закрытого неба многие наши путешественники вынуждены летать из аэропортов других стран. Чтобы еще немного упростить путешествия украинцам, Польша с декабря этого года добавит еще три новых рейса международных поездов PKP Intercity.

Об этом сообщает Sektor kolejowy.

Новые рейсы из Польши в Украину

В общем Польша добавила 17 новых международных направлений, три из которых — в Украину. В частности, каждые 2 часа поезд будет курсировать из Варшавы в Берлин, каждые 4 часа из Кракова в Вену, а также из Кракова в Варшаву и Прагу.

Благодаря сотрудничеству PKP Intercity и Укрзализныци между Украиной и Польшей к 10 уже существующим было добавлено три новых железнодорожных сообщения: поезд Хелм — Харьков (будет курсировать через п/п Дорогуск-Ягодин) и два поезда направлением Перемышль — Харьков (будет курсировать через п/п Перемышль/Медика-Мостиска). Новые маршруты будут курсировать уже с 14 декабря.

Новые рейсы из Польши. Фото: sektorkolejowy.pl

