Польща додала нові потяги до України — напрямки та коли курсуватимуть

Потяг в Польщі. Фото: comparic.pl

Залізничні рейси між Україною та Європою дуже популярні, адже через закрите небо багато наших мандрівників вимушені літати з аеропортів інших країн. Щоб ще трохи спростити подорожі українцям, Польща із грудня цього року додасть ще три нові рейси міжнародних поїздів PKP Intercity.

Про це повідомляє Sektor kolejowy.

Нові рейси з Польщі до України

Загалом Польща додала 17 нових міжнародних напрямків, три з яких — до України. Зокрема, кожні 2 години потяг курсуватиме з Варшави до Берліна, кожні 4 години з Кракова до Відня, а також з Кракова до Варшави та Праги.

Завдяки співпраці PKP Intercity та Укрзалізниці між Україною та Польщею до 10 вже існуючих було додано три нові залізничні сполучення: потяг Хелм — Харків (курсуватиме черел п/п Дорогуськ-Ягодин) та два поїзди напрямком Перемишль — Харків (курсуватиме через п/п Перемишль/Медика-Мостиська). Нові маршрути курсуватимуть вже з 14 грудня.

Нові рейси з Польщі. Фото: sektorkolejowy.pl

