Польща додала нові потяги до України — напрямки та коли курсуватимуть

Польща анонсувала нові потяги до України — що відомо
Залізничні рейси між Україною та Європою дуже популярні, адже через закрите небо багато наших мандрівників вимушені літати з аеропортів інших країн. Щоб ще трохи спростити подорожі українцям, Польща із грудня цього року додасть ще три нові рейси міжнародних поїздів PKP Intercity.
Про це повідомляє Sektor kolejowy.
Нові рейси з Польщі до України
Загалом Польща додала 17 нових міжнародних напрямків, три з яких — до України. Зокрема, кожні 2 години потяг курсуватиме з Варшави до Берліна, кожні 4 години з Кракова до Відня, а також з Кракова до Варшави та Праги.
Завдяки співпраці PKP Intercity та Укрзалізниці між Україною та Польщею до 10 вже існуючих було додано три нові залізничні сполучення: потяг Хелм — Харків (курсуватиме черел п/п Дорогуськ-Ягодин) та два поїзди напрямком Перемишль — Харків (курсуватиме через п/п Перемишль/Медика-Мостиська). Нові маршрути курсуватимуть вже з 14 грудня.
