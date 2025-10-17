Відео
Головна Мандри Польща анонсувала нові потяги до України — що відомо

Польща анонсувала нові потяги до України — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 18:12
Оновлено: 18:30
Польща додала нові потяги до України — напрямки та коли курсуватимуть
Потяг в Польщі. Фото: comparic.pl

Залізничні рейси між Україною та Європою дуже популярні, адже через закрите небо багато наших мандрівників вимушені літати з аеропортів інших країн. Щоб ще трохи спростити подорожі українцям, Польща із грудня цього року додасть ще три нові рейси міжнародних поїздів PKP Intercity.

Про це повідомляє Sektor kolejowy.

Читайте також:

Нові рейси з Польщі до України

Загалом Польща додала 17 нових міжнародних напрямків, три з яких — до України. Зокрема, кожні 2 години потяг курсуватиме з Варшави до Берліна, кожні 4 години з Кракова до Відня, а також з Кракова до Варшави та Праги.

Завдяки співпраці PKP Intercity та Укрзалізниці між Україною та Польщею до 10 вже існуючих було додано три нові залізничні сполучення: потяг Хелм — Харків (курсуватиме черел п/п Дорогуськ-Ягодин) та два поїзди напрямком Перемишль — Харків (курсуватиме через п/п Перемишль/Медика-Мостиська). Нові маршрути курсуватимуть вже з 14 грудня.

None - фото 1
Нові рейси з Польщі. Фото: sektorkolejowy.pl

Раніше ми розповідали, що у пенсіонерів є пільги на Укрзалізниці. Відомо, хто може ними скористатися у жовтні. 

Також ми писали, що Укрзалізниця додала регіональні поїзди до улюбленого багатьма українцями курорту Ворохта, які курсуватимуть з 17 по 19 жовтня. Квитки на ці напрямки вже доступні в додатку, на сайті та касах Укрзалізниці.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
