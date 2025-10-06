Укрзалізниця запускає новий рейс Київ-Бухарест — ціни на квитки та графік

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба УЗ

Через закрите небо багато українців вимушені добиратись до Європи довгими маршрутами на автобусах, очікуючи в чергах на кордоні годинами. Проте вже із середини жовтня нашим громадянам буде дещо простіше дістатись до Румунії. Укрзалізниця додала новий міжнародний рейс Київ – Бухарест.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій.

Новий рейс Київ-Бухарест

Зазначається, що вже з 10 жовтня 2025 року Укрзалізниця запускає новий міжнародний потяг Київ – Бухарест. Його маршрут пролягатиме через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени та Ясси.

Новий міжнародний рейс щодня відправлятиметься із Києва о 6:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня. Назад він повертатиметься зі столиці Румунії о 19:10 та прибуватиме до Києва о 19:41.

Зазначається, що новий рейс прибуватиме до вокзалу Бухареста Gara de Nord, звідки можна зручно дістатись до аеропорту. Квитки вже доступні у продажі, їх цінник стартує від 3 800 гривень.

