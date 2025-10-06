Відео
Україна
Головна Мандри УЗ запустить новий маршрут за кордон — дата й маршрут

УЗ запустить новий маршрут за кордон — дата й маршрут

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 18:12
Укрзалізниця запускає новий рейс Київ-Бухарест — ціни на квитки та графік
Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба УЗ

Через закрите небо багато українців вимушені добиратись до Європи довгими маршрутами на автобусах, очікуючи в чергах на кордоні годинами. Проте вже із середини жовтня нашим громадянам буде дещо простіше дістатись до Румунії. Укрзалізниця додала новий міжнародний рейс Київ – Бухарест.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій.

Читайте також:

Новий рейс Київ-Бухарест

Зазначається, що вже з 10 жовтня 2025 року Укрзалізниця запускає новий міжнародний потяг Київ – Бухарест. Його маршрут пролягатиме через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени та Ясси.

Новий міжнародний рейс щодня відправлятиметься із Києва о 6:30 та прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня. Назад він повертатиметься зі столиці Румунії о 19:10 та прибуватиме до Києва о 19:41. 

Зазначається, що новий рейс прибуватиме до вокзалу  Бухареста Gara de Nord, звідки можна зручно дістатись до аеропорту. Квитки вже доступні у продажі, їх цінник стартує від 3 800 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно робити з квитком, якщо ви запізнились на потяг. Вам треба вкластися в одну годину після відправлення, інакше компанія не поверне ні вартості квитка, ні вартості плацкарти.

Також ми писали, що власники тварин, які подорожують Укрзалізницею, мають дотримуватися правил перевезення тварин. Зокрема, на тварину завжди потрібно купувати окремий квиток.

подорож Європа поїзди туризм Румунія квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
